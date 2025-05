Autoarticolato si incastra sulle alture di Quezzi: strada bloccata dalla notte, vigili del fuoco al lavoro

Genova. Vigili del fuoco al lavoro dalle quattro e mezza di questa notte sulle alture di Quezzi dove un autoarticolato si è incastrato in Salita alla Costa dei Ratti all’altezza del capolinea del bus.

Il mezzo, si apprende, voleva entrare in autostrada ma probabilmente il gps ha indicato ai due autisti, entrambi di nazionalità polacca, una via ‘alternativa’ piuttosto tortuosa. Il risultato è che l’unica strada che collega le alture del quartiere è bloccata da questa notte.

Disagi in vista quindi per i residenti, finché i pompieri non riusciranno a rimuovere il mezzo pesante che trasporta due trattori.