Auto tampona un camion e prende fuoco: l’intervento dei vigili del fuoco

Genova. Brutto incidente questa mattina in Val Polcevera, dove una vettura che percorreva la strada Lungotorrente Secca ha tamponato un camion e finendo letteralmente distrutta.

L’impatto è stato violento è ha scatenato un incendio all’interno del vano motore dell’auto, probabilmente dovuto al coinvolgimento nell’impatto della batteria a bordo.

Il conducente, lievemente ferito e frastornato, è riuscito comunque a mettersi in salvo in autonomia, avvisando immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona.