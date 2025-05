Nuova vita per le piante di Euroflora, donate alle scuole per “i piccoli custodi del verde”

Genova. Le piante provenienti dagli allestimenti di Euroflora 2025 regalano emozioni anche lontano dai riflettori.

Nei giorni scorsi, dieci di loro hanno trovato una nuova casa nel giardino della scuola Nazario Sauro, dove sono state accolte con entusiasmo dai piccoli studenti, pronti a trasformarsi in veri e propri “custodi del verde”.

A guidare questa speciale lezione di educazione ambientale è stato Marco Cavassa, tecnico e divulgatore di Aster, che ha saputo catturare l’attenzione dei bambini raccontando l’importanza della biodiversità e della sostenibilità.

Con le mani sporche di terra e il sorriso di chi scopre qualcosa di nuovo, i giovani giardinieri hanno piantato e annaffiato le nuove arrivate, prendendo coscienza di quanto sia importante prendersi cura del nostro pianeta.

“Vederli all’opera è stato emozionante – commentano da Aster – questi piccoli gesti sono i primi passi verso una maggiore consapevolezza ambientale!”

“Un’iniziativa che non solo dà nuova vita alle piante di Euroflora, ma semina anche nei cuori dei più piccoli l’amore per il verde e il rispetto per l’ambiente”, concludo dall’azienda.