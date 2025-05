Assoutenti, apre a Genova il primo sportello dedicato agli utenti vulnerabili dell’energia

Genova. Apre oggi a Genova il primo sportello regionale interamente dedicato agli utenti vulnerabili dell’energia elettrica. Ad inaugurarlo, alle ore 17:00 presso la sede Assoutenti di Piazza Vittorio Veneto, 31r – Genova Sampierdarena, sarà il presidente della Commissione attività produttive della Camera, On. Alberto Gusmeroli.

A Genova prenderà dunque il via il primo sportello dedicato a fornire assistenza e informazioni ai clienti vulnerabili dell’energia, ossia over 75, cittadini in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio, percettori di bonus), soggetti con disabilità ai sensi della legge 104/92; utenti residenti in zone colpite da eventi calamitosi – spiega Assoutenti, promotrice dello sportello – Si tratta del primo servizio di questo tipo avviato in Liguria, il cui scopo è quello di favorire l’accesso degli utenti vulnerabili al Servizio a Tutele Graduali che assicura fino al marzo 2027 un risparmio certo di circa 113 euro annui a utenza sulla bolletta elettrica.

In Liguria i cittadini vulnerabili over75 sono circa 244mila, di cui 133mila solo nella provincia di Genova e 91mila residenti a Genova città – calcola Assoutenti – Circa il 65% di loro ha al momento contratti di fornitura sul mercato libero, dove le tariffe sono mediamente più alte: ciò significa che in regione circa 160.000 utenti possono oggi migrare alle Tutele Graduali, ottenendo un risparmio complessivo da 18 milioni di euro sulle bollette della luce.

Il passaggio al Servizio a tutele graduali è del tutto gratuito – prosegue Assoutenti – e permette di godere di una tariffa più vantaggiosa rispetto sia al mercato libero dell’energia, sia al mercato tutelato regolato da Arera, ed è dunque nell’interesse di tutti i cittadini che abbiano superato i 75 anni di età sfruttare i benefici previsti da tale speciale regime, ottenendo aiuto e supporto dallo Sportello Vulnerabilità che sarà inaugurato oggi a Genova.