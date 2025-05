Assi di forza, nuova protesta a Marassi: “Sempre meno persone useranno i mezzi pubblici”

Genova. Nuova manifestazione ieri pomeriggio in piazza Galileo Ferraris contro il taglio dei percorsi delle linee collinari di Marassi e Quezzi correlato al progetto degli assi di forza del trasporto pubblico genovese. Circa 200 i partecipanti, secondo quanto reso noto dagli organizzatori, ai quali è stato offerto un menù degustazione offerto da diversi esercenti della zona. Un mese e mezzo fa era stato organizzato un corteo per le vie dei quartieri interessati.

Il Circolo Nuova Ecologia e il Comitato Sconquasse di Marassi, con il supporto della Rete genovese dei comitati e delle associazioni, hanno organizzato un incontro pubblico in quello che sarà il punto nevralgico della rivoluzione, dove dovrebbe sorgere il nuovo capolinea sia per i filobus da 18 metri che collegheranno Marassi con Sampierdarena e Campi, sia per le linee 47 (che ingloberà probabilmente il 37), 82 e 356.

Chi si oppone al nuovo assetto sottolinea che “ciò comporterebbe una rottura di carico obbligata nei pochi chilometri di percorrenza verso il centro, visto che sarebbe prevista un’unica linea in partenza per i passeggeri convogliati lì da navette circolari collinari (invece delle attuali quattro linee di collegamento diretto), la qual cosa, secondo specifici studi trasportistici, dissuaderebbe ancor più l’utenza dal suo utilizzo“.

“Inoltre – spiegano gli organizzatori – il sistema così congegnato appare poco duttile anche per gli interscambi con la metropolitana di Sant’Agata e la linea 48 per l’ospedale San Martino. È stata infine motivata, dati alla mano, la poca credibilità delle rassicurazioni riguardanti la frequenza e la comodità del servizio, per non parlare degli effetti che avrebbe posizionare un nuovo capolinea a ridosso della piazza dove sono presenti scuole, banchi del mercato bisettimanale e parcheggi“.

Presenti in piazza alcuni candidati sindaci: Antonella Marras di Sinistra Alternativa, Cinzia Ronzitti del Partito Comunista dei Lavoratori e Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare. Con loro anche i candidati alla presidenza del Municipio Fabrizio Ivaldi (centrosinistra) e Davide Ghiglione (Sinistra Alternativa).

A supportare i comitati di Marassi e Quezzi sono arrivate diverse realtà di altri quartieri. “Genova sta vivendo una devastazione a causa dei cantieri in essere e quelli a venire, con un dispendio enorme di soldi pubblici – ha detto Rossana Aluigi del comitato Liberi Cittadini di Certosa -. La questione della mobilità è molto importante perché è quella che consente alle persone di spostarsi velocemente, di raggiungere il posto di lavoro. È essenziale avere un trasporto pubblico efficiente per gli spostamenti e anche per la nostra salute, perché contribuisce a ridurre l’inquinamento e le malattie che spesso ci affliggono. La battaglia della Valbisagno è sacrosanta, ma deve essere inquadrata in un piano di mobilità cittadino”.

L’assemblea è proseguita con l’intervento dell’ architetto Matteo Marino, che ha allargato il ragionamento sugli aspetti storici che caratterizzano il territorio, facendo riferimento a quanto ancora adesso rimane di tale significativo passato come antichi percorsi di collegamento carrabili di fondovalle e pedonali di risalita (le creuse), oltre che le ville ancora presenti e da valorizzare, il tutto nell’ottica di “riappropriarsi degli spazi da parte dei cittadini grazie ad una nuova consapevolezza delle loro potenzialità, cui magari dovrebbe corrispondere un nuovo protagonismo per i Municipi, dove un tempo risiedevano appunto gli organismi amministrativi dei vecchi Comuni ante accorpamento nella Grande Genova di epoca fascista”.

A seguire è intervenuto anche l’architetto Giovanni Spalla che ha incentrato l’attenzione sul “continuo processo di privatizzazione che sottrae alla disponibilità di tutti i cittadini beni comuni caratterizzanti l’unicità valoriale di ogni singolo territorio, recentemente oggetto di un nuovo bando che, per rimanere nella zona circostante, prevede l’alienazione di Forte Ratti oltre a numerosi altri punti d’interesse nel resto della città”.

Il sindacato Usb: “Rischia di peggiorare il trasporto pubblico”

Ma a schierarsi contro la nuova rete disegnata dagli assi di forza è anche il sindacato Usb: “Un progetto nato per migliorare il servizio rischia invece di peggiorarlo, a partire dai tagli alle linee collinari. L’eliminazione delle linee 37 e 47, fondamentali per i collegamenti tra il centro, la stazione di Brignole e le zone alte della città, rappresenta un grave colpo all’accessibilità del trasporto pubblico per centinaia di residenti”. Per la precisione Amt e Comune, durante gli ultimi incontri pubblici, avevano caldeggiato la possibilità di mantenere il 47 a Quezzi, accorpandolo proprio al 37 (che non verrebbe più fuso col 356). In ogni caso verrebbe eliminato il tratto fino a Brignole, assorbito dal nuovo asse centrale.

“Nel frattempo – denuncia Federico Bairo della Rsa Usb Trasporti -, sulle linee 15, 37, 47 e 48 continuano a circolare mezzi obsoleti: Scania immatricolati nel 1999 e Breda Menarini del 2001, veicoli con oltre 20 anni di servizio sulle spalle, non più adeguati né per comfort né per affidabilità, e con evidenti ricadute anche sulle condizioni di lavoro degli autisti”. Usb “chiede un confronto vero e trasparente sul futuro del trasporto pubblico locale. Non bastano i proclami e le inaugurazioni in pompa magna: serve una pianificazione concreta, che metta al centro la qualità del servizio, la sicurezza dei lavoratori, il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e il rinnovamento reale della flotta”.

Gambino: “Informazioni false: nessun taglio, miglioriamo il servizio”

Dopo la manifestazione di sabato è tornato a replicare l’assessore alla Mobilità Sergio Gambino, candidato con Fratelli d’Italia alle comunali: “È importante chiarire che si tratta di informazioni false, diffuse da chi vuole generare confusione e ansia nei confronti di questa amministrazione”.

Gambino ricorda che il progetto degli assi di forza “punta a migliorare il trasporto pubblico a Genova rendendolo più moderno, veloce e sostenibile. L’obiettivo è collegare meglio le aree periferiche come Valbisagno e Marassi al centro città, con l’utilizzo di nuovi autobus elettrici e filobus da 18 metri. Non ci sarà alcuna riduzione di chilometri percorsi o di frequenze: al contrario, l’offerta complessiva crescerà”. Le linee collinari “saranno potenziate per aumentare la frequenza e la puntualità nei quartieri alti” e in programma ci sarebbe anche “la creazione di nuovi parcheggi in zona, a supporto della mobilità di quartiere”.

“Sia chiaro a tutti il fatto che non vogliamo tagliare alcun servizio: è esattamente il contrario, vogliamo migliorarlo, rendendolo più affidabile, più veloce e più sostenibile. Le notizie diffuse in questi giorni parlano di tagli e penalizzazioni: sono informazioni false, messe in giro da chi vuole fare cattiva informazione e creare allarme per fare campagna elettorale a proprio favore. Noi stiamo investendo sul trasporto pubblico, sarebbe una follia pensare di ridurre il servizio. L’obiettivo è semplificare la vita delle persone, non complicarla”, conclude Gambino.

Frisone (Avs): “Marassi non può diventare un parcheggio”

“Il progetto degli assi di forza, così com’è stato concepito e portato avanti dall’amministrazione Bucci-Picciocchi, rappresenta un duro colpo per i cittadini delle alture di Marassi, Quezzi, San Fruttuoso e delle zone come Camaldoli e Biscione. Avs è contraria a questa impostazione perché non si tratta di un potenziamento del trasporto pubblico, ma di un taglio mascherato dei chilometri di percorrenza delle linee, che scarica i costi della riorganizzazione proprio sui quartieri più fragili”. Così Guglielmo Frisone, candidato al Consiglio comunale di Alleanza Verdi e Sinistra, interviene all’indomani della protesta.

“Chi oggi prende il 37, il 47, l’82 o il 356 – continua Frisone – rischia di dover affrontare un doppio cambio per raggiungere il centro, con tempi più lunghi e meno certezze. Altro che miglioramento, questa rottura di carico non è un servizio moderno, è una complicazione inutile che allunga i tempi, rende il trasporto più scomodo e spinge le persone a tornare all’auto privata. Altro che mobilità sostenibile”. Nel mirino anche la trasformazione della piazza principale di Marassi, che da luogo di incontro e di vita sociale rischia di diventare un semplice capolinea per filobus e autobus extraurbani. Una scelta miope – attacca Frisone – che ignora la vocazione del quartiere e che crea problemi concreti di convivenza con scuole, mercato e residenti. Non si può parlare di transizione ecologica e mobilità sostenibile se il prezzo lo pagano sempre gli stessi quartieri. Serve una revisione del progetto che non tagli i chilometri per fare cassa, ma che investa davvero in un servizio migliore per tutti, a partire dalla bassa Val Bisagno”.