Assessore Maresca (Fdi): “Il porto di Genova e il lavoro non si toccano, la sinistra rema contro”

Genova. L’assessore al Porto del Comune di Genova Francesco Maresca si concentra sul programma per lo sviluppo del porto ribadendo gli investimenti fatti dal centro destra nazionale e locale.

“In questi anni il centro destra a tutti i livelli ha già costruito per metà il porto del futuro e lo dicono i fatti realizzando tutte quelle opere che la sinistra in anni di gestione non ha mai realizzato – dice – dalla diga in via di realizzazione, all’elettrificazione delle banchine che è già presente a ponente e nella zona delle riparazioni navali, fino a tutte le opere infrastrutturali in via di realizzazione come la sopraelevata portuale e il nodo di San Benigno già realizzato”.

Maresca si sofferma sul programma della Salis e della coalizione di sinistra: “Loro non hanno un programma, sono contro le infrastrutture, contro lo sviluppo del porto, contro l’arrivo dei passeggeri, contro la gronda, loro sono contro tutto. I genovesi hanno capito benissimo che non intendono investire nel primo scalo italiano e questo creerebbe un danno enorme al lavoro portuale diretto e indiretto che produce per il nostro paese il 22% di tutte le entrate portuali nazionali pari a quattro miliardi.”

Maresca mette al centro la difesa del lavoro portuale e della sicurezza dei posti di lavoro: “Il nostro primo obiettivo è tutelare i lavoratori che già lavorano in porto con contratti più stabili e aumentare i posti di lavoro grazie anche al ruolo di avvicinamento che ha avuto e dovrà avere il comune di Genova tra cittadini e porto”.

Maresca conclude così: “Il porto è il motore della città e chi vuole spegnerlo, spegnerà Genova”.