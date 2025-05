Assessore Maresca (FdI): “Al Blue District in apertura uno sportello per trovare lavoro in ambito marittimo”

. L’assessore Maresca parla del futuro del blue District, il centro creato qualche anno fa dedicato ai giovani e all’economia del mare che in questi anni ha coinvolto più di 200 start-up. “Abbiamo ottenuto già grandi risultati con il blue District in questi anni coinvolgendo e facendo crescere centinaia di start-up e premiando anche con contributi economici i migliori progetti della città legati al mare e all’ambiente. Grazie alla collaborazione degli enti come Università di Genova, l’accademia della marina mercantile e le associazioni di categoria svilupperemo uno sportello per avvicinare domanda e offetta di lavoro nel campo marittimo”

Maresca mette nel suo programma il lavoro al centro sostenendo che i numeri danno ragione al settore della blue economy locale in merito all’aumento dei posti di lavoro. “In questi anni di assessorato sono venuto in contatto con tutti i comparti del settore marittimo della città, dalla cantieristica navale, le riparazioni, i terminal fino ad arrivare a tutto il comparto turistico. Bene in questi campi c’è stato un aumento dell’offerta di posti di lavoro e quindi un aumento dell’occupazione. Tanti giovani hanno trovato lavoro nel campo marittimo grazie anche al nostro blue Districtche ha avvicinato i Genovesi al mare”.

Maresca continua sostenendo che il blue District verrà anche ampliato in ulteriori zone della città. “Abbiamo già aperto la casa delle tecnologie nella vecchia stazione ferroviaria di Pra’ valorizzando un antico palazzo e ogni quartiere della città avrà uno spin-off legato all’economia del mare per aiutare i giovani ad avvincinarsi sempre di più al mare anche per quanto riguarda l’occupazione e il sociale”. Conclude così l’assessore Maresca