Assemblea di Lega B: eventuali playout tra Sampdoria e Salernitana a metà giugno

Genova. E’ durata poco meno di due ore l’assemblea della Serie B che si è tenuta a Milano. La riunione è stata contraddistinta da toni pacati e collaborativi nonostante le vicende degli ultimi giorni che hanno provocato un vero e proprio terremoto nella serie cadetta (il Brescia come previsto è stato deferito).

In mattinata, si è svolto il Consiglio Direttivo, che si è incentrato quasi esclusivamente sulla vicenda del rinvio delle gare di playout, nonché sui successivi fatti ed eventi inerenti, sui quali si è registrato un unanime avallo da parte dei consiglieri relativamente sia all’operato che alle conseguenti determinazioni assunte dal Presidente Bedin, ma anche rispetto alla prospettiva di condivisione di iter e tempistiche in seno al prossimo Consiglio Federale Figc.

Successivamente si è tenuta l’Assemblea, con la presenza di tutte le società.

In apertura il presidente Bedin ha relazionato anche le società sui fatti, le condizioni e le motivazioni che hanno portato domenica al rinvio delle gare dei playout (tra Salernitana e Frosinone), ricostruendo anche gli eventi verificatisi nei giorni successivi, tra cui l’avvio del procedimento disciplinare con il deferimento della società Brescia e la fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale Federale Nazionale.

Aggiornata l’Assemblea anche sul ricorso presentato dalla società Salernitana, la costituzione da parte della LNPB e della Figc ed il rigetto ieri da parte del Collegio di Garanzia del Coni dell’istanza cautelare richiesta.

Dopodiché si è dato spazio alle società per i vari interventi. La Sampdoria era rappresentata dal presidente Matteo Manfredi, dal consigliere e CEO, Raffele Fiorella e l’avvocato Francesco De Gennaro.

Per la Salernitana era presente l’amministratore delegato e direttore generale Maurizio Milan che ha ribadito la propria posizione, ovvero la volontà di ricorrere al TAR per annullare la disputa dei playout. Assente invece il presidente del Brescia, Massimo Cellino.

Si è dunque inevitabilmente parlato anche delle varie ipotesi della disputa dei playout. Al momento, dalle indiscrezioni, l’ipotesi più accreditata sarebbe quella di programmare i match verso metà giugno perché l’intenzione sembrerebbe quella di attendere i primi due gradi della giustizia sportiva.

Di iter e tempistiche però se ne parlerà in maniera più approfondita lunedì, il 26 maggio, nel corso del Consiglio Federale della Figc, che si terrà a Roma.

Negli altri punti all’ordine del giorno dell’Assemblea, il presidente ha illustrato le modalità organizzative, gli upgrade degli standard produttivi e il nuovo branding che stanno caratterizzando la fase di post season, pensati per valorizzare il prodotto Serie BKT, nonché la strategia in essere sul tema dei diritti audiovisivi e commerciali, lo stato dell’arte dei tavoli tecnici federali e i lavori della Commissioni di Lega sulla sostenibilità economico-finanziaria e la valorizzazione dei giovani.

Davanti alla sede di Milano oggi si sono anche presentati i tifosi della Salernitana che hanno appeso uno striscione per rimarcare la loro posizione e per rivendicare rispetto. “Salerno non si piega“, è lo striscione firmato dai gruppi organizzati della tifoseria granata.