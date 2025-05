Assegnata a Genova la nave Solidaire con 263 migranti a bordo, arriverà venerdì mattina

Genova. È in navigazione verso il porto di Genova la nave Solidaire, dell’omonima organizzazione spagnola, a cui è stata assegnata la destinazione ligure dopo due diversi interventi di soccorso effettuati nel Mediterraneo meridionale.

I migranti tratti in salvo erano salpati da Zuwara, in Libia, su natanti diversi e sono stati soccorsi in due operazioni Sar dalla nave battente bandiera tedesca.

Per 16 di loro, fra i quali donne e minori, è stata disposta l’evacuazione medico sanitaria a Lampedusa e sono stati visitati presso il poliambulatorio dell’isola.

Per i restanti 263 fra cui molti sudanesi e somali, è stato assegnato il porto di Genova, in cui l’arrivo è previsto per la mattinata di venerdì a Ponte Colombo.

La Croce Bianca Genovese garantirà l’assistenza sanitaria in banchina tramite Anpas e sotto il coordinamento della Prefettura di Genova. Ancora non si conosce la ripartizione di quanti verranno sbarcati.