Arte vende 27 immobili: appartamenti, un negozio, una villa con parco, box e posti auto

Genova. Appartamenti, una villa con annesso parco, un negozio, box e parcheggi scoperti. Sono 27 gli immobili acquistabili nell’ambito del nuovo bando di vendita a libero mercato avviato negli scorsi giorni da Arte Genova. Per presentare le offerte c’è tempo fino alle 16.00 del 19 giugno e l’aggiudicazione avverrà secondo la logica del miglior prezzo, senza altri vincoli.

Nel pacchetto ci sono diversi appartamenti a partire da 32mila euro in diverse zone di Genova (Cornigliano, Manin, Castelletto, Foce, Sampierdarena, Sestri Ponente, Trasta, San Quirico) e nei comuni di Arenzano, Masone, Sestri Levante. E ancora, è acquistabile un’intera palazzina di 400 metri quadrati a Masone insieme a un parco di 4.360 metri quadrati, quattro posti auto scoperti da 10mila euro in via Alizeri nel quartiere di San Teodoro e sei box in via Bottino a Sestri Ponente.

Il prezzo indicato rappresenta la base d’asta che deve essere superata per fare un’offerta valida. Le offerte si intendono vincolanti, ferme e irrevocabili per 180 giorni dal termine ultimo del bando. L’aggiudicazione provvisoria sarà disposta a favore del soggetto che avrà proposto il miglior prezzo. In caso di parità, i concorrenti saranno invitati a effettuare una nuova offerta entro cinque giorni, in seconda battuta si procederà al sorteggio in presenza di testimoni.

Condizione prevista per la partecipazione, pena l’esclusione, è la presentazione, insieme all’offerta economica, di un assegno circolare non trasferibile intestato ad Arte Genova di un importo pari al 10% del prezzo a base di gara per ciascuna unità immobiliare a titolo di cauzione. L’assegno circolare sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo la seduta pubblica di apertura delle offerte.

Qui è possibile consultare l’elenco completo degli immobili con informazioni e foto

Documenti utili