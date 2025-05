Aromatica, anche sabato eventi di prestigio

Diano Marina. Molto pubblico sin dal mattino per la prima giornata di Aromatica, la rassegna dedicata alle erbe aromatiche e alle eccellenze enogastronomiche della Liguria che prosegue sabato e domenica a Diano Marina. L’evento trasforma il centro pedonale di Diano Marina in un vivace palcoscenico di sapori, profumi e cultura, con un programma ricco di attività per tutti i gusti.

Gli stand dei produttori apriranno alle ore 9:30, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire, degustare e acquistare prodotti tipici liguri, dall’olio extra vergine alle olive in salamoia, dai vini raffinati alle specialità gastronomiche.

Oltre alla visita agli stand, sabato i partecipanti potranno assistere a:

• Cooking show con chef stellati e talenti emergenti, durante tutto il giorno.

• Degustazioni e laboratori nel padiglione dedicato.

• Street food di qualità in Corso Roma.

Questo il programma completo degli eventi di sabato:

ore 9.30: Premiazione concorsi “Aromatica a scuola”, con gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Diano Marina, con cooking show della ricetta vincitrice a cura dell’Istituto Ruffini-Aicardi di Arma di Taggia

ore 10: “La farmacia naturale casalinga: le erbe officinali e i preparati che non possono mancare nelle nostre case”, laboratorio a cura dell’educatrice erborista Doriana Fraschiroli, di A.A. Castellarone (Montalto Ligure, Im)

ore 11: “Impariamo dalla natura la Prevenzione”, conferenza a cura di Lilt, relatore il dott. Claudio Battaglia, responsabile Breast Unit Asl1 Imperiese

ore 11: “U Preve, verze ripiene della Valle Arroscia, con salsina cuor di bue e crema di toma”, cooking show della chef Carolina Vio (Ortesteria Renè di Albenga”, Bastia d’Albenga, Sv)

ore 11.45: “Spaghettoni pastificio Massi, con ostrica strapazzata, cozze e limone”, cooking show dello chef Federico Pinasco (La Locanda del Cavaliere, San Bartolomeo al mare, Im)

ore 12: “Amaro Camatti e bibite Calizzano, la Liguria nel bicchiere”, presentazione e degustazione, con il bartender Gabriele Palumbo, testimonial Camatti

ore 12.45: “I Sapori di Aromatica”, premiazione concorsi promossi da Confcommercio Golfo Dianese, con show del 1° classificato del Cocktail Contest

ore 14.30: “Un bouquet di gelato” (Trenta Editore), presentazione del volume e degustazione, a cura dell’autore Aldo De Michelis, gelatiere in Alassio

ore 14.30: “New York Time: Carnaroli Riserva San Massimo mantecato al tartufo della nostra tartufaia in Valle Arroscia”, cooking show dello chef Ugo Vairo (Il Gallo della Checca, Ranzo, Im)

ore 15: “Fregola, cozze e za’atar”, cooking show di Eleonora Riso, vincitrice della 13ª edizione di MasterChef Italia

ore 15.15: “La coltivazione degli antichi ortaggi”, a cura dell’agronomo Mattia Di Tullio dell’az. agricola “I Tesori del Levante” di Nè (Ge), consegna Premio Cia Agricoltori Italiani, con la partecipazione di Salumeria Giacobbe Sassello

ore 16: “Le erbe selvatiche: tornare a raccogliere il proprio cibo”, conferenza a cura di Alessandro Di Tizio, forager del Mirazur di Mentone e docente Unisg Pollenzo

ore 16.15: “Risotto crema al basilico, crudo di gambero viola, crumble al parmigiano”, cooking show dello chef Giuseppe Gentile (Blu, Hotel Caravelle, Diano Marina, Im)

ore 17: “Hai mangiato?” (Slow Food Editore), presentazione dell’ultimo libro di Oscar Farinetti, imprenditore e scrittore

ore 17: “Polpo scottato con crema di patate e limone, con crumble di olive taggiasche”, cooking show dello chef Roberto Scarnecchia (Aqualua, Miramare Palace, Sanremo, Im)

ore 17.45: “Sgombro, asparago di cantello, brodo di mela, olio di aneto, wasabi”, cooking show dello chef Riccardo Farnese (U Titti, Lingueglietta, Im)

ore 18: “Liguria, tra mare e montagna” (Slow Food Editore), presentazione del volume, con il curatore Angelo Surrusca e rappresentanti della condotta “Slow Food Riviera dei Fiori Alpi Marittime”, in collaborazione con Banca d’Alba

ore 18.30: “Calamaretti ripieni su panissa e bagna cauda: un abbraccio tra Liguria e Piemonte”, cooking show dello chef Michele Parisi

ore 21.30: “Senti che musica”, spettacolo musicale della cantautrice Alis Ray, apertura della serata del giovane cantautore dianese Luca Albavera, a cura di Lime Agenzia Creativa

Il programma aggiornato di Aromatica è disponibile a questo link.

Aromatica proseguirà fino a domenica 11 maggio con un fitto calendario di eventi.

AROMATICA • INFO PRATICHE

9-11 maggio 2025 – Diano Marina – Ingresso libero

www.aromaticadianese.it – +39 335 838 6433 – aromaticadianese@gmail.com

“Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure” è la grande rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche, alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, ai prodotti tipici locali, con expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, concorsi, un’area dedicata allo street food di qualità, e molto altro ancora.

L’evento – organizzato dal Comune di Diano Marina e da Gestioni Municipali – è realizzato con la partecipazione dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria e grazie all’impegno di partner qualificati: Supermercati Arimondo Pam ed Eurospin (main sponsor), Frantoio Venturino, Il Giardino dell’Edilizia, Banca d’Alba, Frantoio Sant’Agata d’Oneglia, Generali Assicurazioni Piazza Rossini Imperia (sponsor).

Aromatica si avvale anche del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e della Prefettura e della Provincia di Imperia.