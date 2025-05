Mercoledì a Genova Arcigay inaugura la prima biblioteca Lgbtqia+

Genova. Mercoledì 28 maggio dalle 18:30 presso la sede di Arcigay Genova in via del Lagaccio 92R verrà inaugurata e aperta al pubblico la prima biblioteca LGBTQIA+ di Genova e della Liguria, rendendo disponibili alla consultazione e al prestito i suoi testi specializzati.

Il patrimonio conservato è frutto di anni di acquisti e di donazioni ricevute da persone del territorio, che hanno scelto di trasmettere proprio quegli strumenti di crescita personale che li avevano accompagnati.

Interverrà all’inaugurazione Pietro Tarallo, giornalista e attivista LGBTQIA+ dagli anni ’70, per presentare la sua ultima pubblicazione “Viaggio nei costumi sessuali. 86 paesi tra diritti e divieti, trasgressioni e curiosità” (Erga Edizioni), un testo che descrive il sesso come conoscenza e ricerca gioiosa e vitale del piacere, senza ombra moralistica e ipocriti tabù; presenta i diritti delle donne e della comunità LGBTQIA+, la situazione sociale che vivono (femminicidi, violenze di genere e prostituzione compresi), la realtà delle donne, degli omosessuali e dei transgender e l’impegno sociale e civico delle Associazioni che li difendono ed una serie di racconti fra realtà e fantasia attinenti alla sessualità.

Le aule aperte agli studenti e alle studentesse saranno inaugurate alla presenza anche della Rete degli Studenti Medi, sezione di Genova, realtà rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle università.

L’incontro sarà moderato da Claudio Tosi, membro di Segreteria di Arcigay nazionale con delega a Cultura Storia e Memoria.

Si presenteranno anche le bibliotecarie che tengono settimanalmente aperti gli spazi e che rendono possibili consultazione e prestiti.

Inoltre la biblioteca continua a raccogliere e catalogare donazioni di libri e riviste a tema LGBTQIA+. Grazie a questo lavoro, i libri tornano a portare conoscenza e consapevolezza.

La Biblioteca di Arcigay Genova collabora con la rete delle Biblioteche LGBTQIA+ di Arcigay nazionale, un insieme di biblioteche che condivide la stessa piattaforma e le stesse soluzioni, scambiando pratiche e libri in tutta Italia.

L’OPAC delle biblioteche di Arcigay (ovvero il catalogo in rete ad accesso pubblico) è una piattaforma che permette all’utenza di accedere per prenotare un testo, seguire i prestiti, chiedere una proroga alla restituzione, proporre l’acquisto di nuovi testi e infine per registrare bibliografie private con i testi della biblioteca.

La registrazione dell’utente può essere effettuata dal personale specializzato.