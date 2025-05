Appello della Lilt ai fumatori: “Venite nel nostro poliambulatorio per smettere”

Genova. Anche questo 31 maggio l’Organizzazione mondiale della sanità rinnova il suo impegno per un mondo senza tabacco. La lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, come ogni anno, fa proprio l’appello e rinnova il suo impegno ad aumentare la consapevolezza dei cittadini sui danni prodotti dal fumo di ogni genere.

In Italia si stima che circa 15 milioni di persone fumino regolarmente, ovvero un adulto su quattro. Il fumo è responsabile di oltre 93mila decessi ogni anno nel nostro Paese, in gran parte legati a tumori (soprattutto polmonari), malattie cardiovascolari, ictus e broncopneumopatie croniche.

Questa edizione è dedicata proprio a smascherare tutti gli inganni e le illusioni contenuti in pubblicità e messaggi suggestivi che possono indurre in tentazione, mascherando i rischi che si corrono.

La Lilt Genova da anni è impegnata in prima linea nella prevenzione del tabagismo, sia attraverso campagne di sensibilizzazione sia con azioni concrete sul territorio (educazione alla salute nelle scuole). L’invito ai fumatori è quello di recarsi al poliambulatorio per conoscere tutte le opportunità per smettere. Vengono organizzati anche corsi di disassuefazione al fumo.