Aneurisma scambiato per mal di schiena, la perizia: “Nessuna responsabilità dei medici”

Genova. Nessuna responsabilità da parte dei medici che visitarono Daniele D’Amato, zio delle campionesse di ginnastica artistica morto tre anni fa per un aneurisma addominale all’età di 48 anni. Lo dice senza esitazione la perizia affidata dalla giudice Angela Nutini ai periti Davide Bedocchi e Joseph Donegani.

D’Amato era arrivato la prima volta alle 2 e mezza di notte del 23 maggio 2021 al pronto soccorso dell’ospedale di Novi ligure lamentando dolori lombari che arrivavano fino alle gambe e uno stato di agitazione psicomotoria. Dopo gli esami del sangue che avevano rilevato fra l’altro globuli bianchi in percentuale molto elevata e la pressione molto alta, all’alba, intorno alle 7 e mezza, aveva lasciato il pronto soccorso per poi tornarci, tuttavia, solo quattro ore dopo, trasportato con l’elisoccorso per sintomi analoghi. Dimesso con una diagnosi di lomboscialgia intorno alle 13.30 dal pronto soccorso di Novi ligure, solo cinque ore dopo dello stesso giorno, alle 18.30 l’uomo si era presentato al pronto soccorso del San Martino di Genova. Qui gli erano stati fatti i raggi alla schiena e ancora una volta il paziente era stato dimesso sempre con la medesima diagnosi: lombosciatalgia. Tre giorni dopo, il 26 maggio, era tornato al San Martino sempre con un fortissimo mal di schiena insieme a un dolore addominale. Questa volta era stato ricoverato ma solo due giorni dopo, il 28 maggio gli era fatta una tac con contrasto. E’ solo in quel momento che i medici si erano accorti che si trattava di un aneurisma addominale (‘dissecazione aortica’ la diagnosi). Era stato operato d’urgenza ma era morto tre giorni dopo, il 1 giugno.

Quel dolore alla schiena lamentato da D’Amato, hanno spiegato in sostanza i periti, poteva davvero essere sintomatico di una lombosciatalgia, visto che l’uomo aveva anche parlato in un primo momento di un sforzo compiuto che a suo avviso poteva essere messo in relazione con il dolore. Non era invece un sintomo tipico di una dissecazione aortica. Al limite – hanno chiarito i periti – poteva essere confuso con un problema renale ma un esame specifico in quel caso non avrebbe rilevato nulla di anomalo. Manca quindi il “nesso causale” tra le diagnosi non corrette e la morte.

Ad essere indagati per omicidio colposo sono il medico di Novi ligure (difeso da Gianluca Franchi e Salvatore Leggio e il medico del San Martino (assistito dagli avvocati Antonio Rubino e Giuseppe Caccamo) che avevano visitato D’Amato nei primi ricoveri. Ma alla luce della perizia la pm Francesca Rombolà, che aveva chiesto il rinvio a giudizio, ha chiesto ora il non luogo a procedere.

La decisione della giudice Nutini è attesa tra una settimana: se si conformerà alla perizia da lei stessa richiesta emetterà una sentenza di non luogo a procedere. In caso contrario, potrà disporre con decreto il rinvio a giudizio degli imputati.