Anello del benessere del Medio Levante: inaugurato il percorso di circa 7 km

Genova. È stato inaugurato ieri mattina, alla presenza degli alunni delle scuole, il secondo Anello del Benessere – Medio Levante che, partendo da corso Italia, si snoda tra via Felice Cavallotti e via Pisa, nel quartiere di Albaro, in direzione Boccadasse, passando per Villa Cambiaso, Villa Sauli Bombrini e Villa Saluzzo Bombrini.

Il percorso si sviluppa su una lunghezza di circa 6,9 km con un dislivello di 80 metri. Il tragitto ha inizio dal Waterfront di Levante, da lì si prosegue in corso Italia fino a Boccadasse. Il percorso continua lungo via Felice Cavallotti e via Pisa, per poi entrare nel quartiere residenziale di Albaro, dove appunto sorgono le ville storiche come Villa Cambiaso, Villa Sauli Bombrini e Villa Saluzzo Bombrini.

Il circuito si conclude tornando al punto di partenza.

Lo scorso novembre era stato inaugurato il primo anello, quello del Municipio Centro Est e il progetto prosegue con l’obiettivo di offrire a cittadini e turisti la possibilità di mantenersi in forma attraverso itinerari di urban trekking che attraversano la città, toccando i principali luoghi di interesse storico, artistico e culturale.

LE MAPPE

Sono state posizionate tre mappe lungo il percorso, rispettivamente in corrispondenza del Waterfront di Levante, di Boccadasse e nel quartiere di Albaro. I pannelli segnalano i principali punti di interesse storico e artistico della zona e includono un QR code per seguire il percorso tramite l’applicazione Komoot. Sono inoltre indicate le fermate dei mezzi pubblici più vicine, per agevolare chi desidera percorrere solo una parte dell’itinerario. Lungo le altre tappe sono state affisse delle frecce direzionali e cartelli 20 x 20 con l’indicazione della tappa e un QR code per seguire il percorso su Komoot ed avere informazioni tecniche e artistico culturali sul luogo.

APP KOMOOT

I percorsi sono inseriti all’interno di Komoot, l’app di navigazione e pianificazione di percorsi outdoor, particolarmente apprezzata dagli amanti degli sport all’aperto e già disponibile sugli app store di Android e iOS. È possibile visionare il percorso, con o senza il download dell’applicazione stessa, e scaricare gratuitamente la zona di interesse.

La navigazione “turn-by-turn” guida e mostra i punti di interesse, fornendo informazioni storico-artistiche e dettagli tecnici come la distanza, la difficoltà del percorso e il dislivello. Commenti vocali descrivono le aree di interesse e offrono preziosi suggerimenti su come affrontare la camminata e gestire al meglio le energie lungo il tragitto.

È possibile vivere inoltre un’esperienza di navigazione più fluida, grazie alla sincronizzazione con altri dispositivi e smartwatch.

IL PROGETTO

Il progetto “Gli Anelli del benessere”, ufficializzato nel luglio 2023, nasce nel 2018, quando il Comune di Genova inizia il suo percorso nel decalogo delle città in salute con l’adesione alla rete “Città della corsa e del cammino”. Attraverso la sottoscrizione del manifesto “La salute nella città bene Comune”, Genova avanza la richiesta di ingresso nel network “C14”.

Nel 2020 la città firma il protocollo di intesa tra La Sapienza, Anci e Health City Institute, per la formazione di una nuova figura manageriale, l’health city manager, per tutelare i cittadini e il loro benessere ed entra a far parte del programma internazionale Cities Changing Diabetes, rinominato dal 2024 Cities for Better Health. Nell’ambito di questa iniziativa, dal 2024 il progetto prende forma grazie alla collaborazione della Direzione Marketing Territoriale e l’Health City Genoa, e con il contributo non condizionato di Novo Nordisk.

Dopo la realizzazione del primo percorso nel Municipio Centro-Est e ora nel Municipio Medio Levante, proseguono i lavori su ulteriori percorsi, a partire da Ponente ,Val Bisagno e infine Levante.