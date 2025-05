Amiu, al via nuovi corsi gratuiti di compostaggio domestico: ecco come iscriversi

Genova. A partire da giugno e fino a dicembre, Amiu Genova organizza una nuova serie di corsi gratuiti di compostaggio domestico rivolti alla cittadinanza, con l’obiettivo di diffondere buone pratiche ambientali e incentivare una corretta gestione degli scarti organici, la campagna di comunicazione ha come slogan “Coltiva buone abitudini”.

Il programma prevede una ventina di appuntamenti distribuiti nei nove municipi del Comune di Genova e nei comuni dell’area metropolitana in cui Amiu è attiva con i propri servizi ambientali tra Genovesato e Golfo Paradiso. Gli incontri si terranno dal lunedì al venerdì, in orario serale, a partire dalle 18, per favorire la partecipazione anche di chi lavora.

I corsi saranno tenuti da formatori specializzati in temi ambientali, in grado di fornire ai partecipanti conoscenze pratiche, strumenti e indicazioni utili per iniziare o migliorare il compostaggio domestico, contribuendo alla riduzione dei rifiuti e alla sostenibilità ambientale del territorio.

Il calendario sarà disponibile sulle pagine del sito AMIU dedicata al compostaggio domestico https://www.amiu.genova.it/servizi/auto-compostaggio/

Per iscriversi basta contattare il call center 800 95 77 00 oppure 010 89 80 800 oppure scrivendo all’indirizzo ufficiostampa@amiu.genova.it : è sufficiente fornire nome e cognome, municipio o comune di residenza, un recapito telefonico e/o un indirizzo e-mail.

Con questa iniziativa, Amiu conferma il proprio impegno nella promozione dell’economia circolare e nel coinvolgimento attivo dei cittadini nella gestione virtuosa dei rifiuti, con azioni concrete e diffuse sul territorio.