Rischio amianto negli uffici della Regione, l’Rsu: “I lavoratori non intendono rientrare”

Genova. “A seguito dell’incontro tenuto ieri 29 maggio con l’assessore Ripamonti, il direttore e i dirigenti del Personale e del Patrimonio, tecnici di Arpal e Asl e il medico del lavoro sulla presenza di amianto negli uffici regionali di via D’annunzio 111, la Rsu oggi 30 maggio ha incontrato i lavoratori dell’ente in assemblea”.

Lo riporta una nota della rappresentanza sindacale dell’ente pubblico. “Sono stati riportati i dati comunicati ieri dall’amministrazione, che hanno evidenziato in alcuni casi il superamento dei valori soglia previsti dalla legge, ma che a detta dell’amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia, rientrano comunque nel range di un rischio considerato accettabile”.

“I lavoratori della Regione, dopo aver ascoltato il resoconto dell’incontro fatto dalla Rsu, hanno espresso il loro fermo proposito di non rientrare negli uffici di via D’Annunzio 111- si legge nella nota – chiedendo altresì rassicurazione scritta dall’amministrazione e dai competenti organi di controllo di Asl e Arpal in ordine alla effettiva assenza di esposizione a rischio amianto negli immobili in questione e l’immediata individuazione di sedi alternative. In assenza di tali rassicurazioni si valuteranno adeguate azioni di protesta da parte dei lavoratori dell’ente”.