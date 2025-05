Amianto nella sede della Regione: “incontro proficuo”, lavoratori proseguiranno smart working

Genova. Si è conclusa oggi in maniera “proficua” la riunione tra Regione Liguria e la RSU dei lavoratori regionali, nel corso della quale si è affrontato in particolare il tema della sede di via D’Annunzio 111, a Genova. Lo rende noto una nota della Regione liguria che sottolinea che “i dati finora raccolti sono in fase di elaborazione e potranno essere correttamente analizzati e contestualizzati solo al termine delle verifiche. È stato pertanto concordato tra le parti di convocare prossimamente una nuova riunione, sul tema, così da poter fornire le informazioni quando saranno complete e puntuali”.

Durante la riunione è stato ribadito dall’assessore al Personale quanto già fatto dalla Regione Liguria in termini di prevenzione e monitoraggio. La priorità della Regione resta la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Pertanto fino a nuova disposizione, i lavoratori proseguiranno regolarmente la propria attività lavorativa in modalità smart working.