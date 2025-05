Amianto negli uffici della Regione, la Cisl Fp Liguria: “Mancano ancora i dati sulle rilevazioni effettuate”

Genova. Oggi si è tenuta una riunione, richiesta dalle parti sindacali, con l’Assessore al personale della Regione Liguria, per la presenza di amianto negli uffici di via D’annunzio 111 che ha portato all’allontanamento dei dipendenti, oggi impiegati in smart working.

“Purtroppo da parte dell’Assessore non abbiamo ancora informazioni precise perché i dati delle rilevazioni non ci sono ancora stati forniti. La Cisl Fp Liguria ribadisce con forza la gravità del problema: l’amianto rappresenta un rischio reale e immediato per la salute di chi lavora e frequenta quotidianamente questi spazi. Purtroppo, secondo noi i fatti finora emersi evidenziano una gestione che non è riuscita a salvaguardare la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori dal rischio sanitario e non ha controllato per colpa di una comunicazione carente la crescente incertezza sul rischio a cui i lavoratori sono stati realmente esposti”.

“Abbiamo scritto nuovamente questa mattina una lettera all’assessore con le nostre richieste, che abbiamo ribadito con forza questo pomeriggio nel corso della riunione: trasloco immediato degli uffici coinvolti in ambienti sicuri, con bonifica completa e documentata degli arredi eventualmente riutilizzabili; verifica approfondita dell’eventuale contaminazione negli uffici adiacenti al civico 111, considerata la recente presenza di polveri provenienti da un cantiere di bonifica amianto nelle vicinanze; monitoraggio sanitario di tutti i lavoratori, attuali, trasferiti e pensionati, per individuare eventuali rischi derivanti anche da esposizioni passate, vista la presenza di amianto nella struttura dell’immobile e accesso ai dati relativi alle verifiche di esposizione all’amianto, passate e presenti, per garantire trasparenza e controllo sulla gestione di questa emergenza”, conclude la Cisl Fp Liguria.