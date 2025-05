Altraonda festival, dal 28 giugno al 19 luglio a Genova Anna, Lucio Corsi e tanti altri

Genova. Nove appuntamenti da segnare in agenda per gli appassionati di cantautorato, rap, elettronica, rock e comicità. Altraonda è il nuovo festival genovese alla prima edizione che dal 28 giugno al 19 luglio 2025 animerà il Porto Antico di Genova con una ricca programmazione di concerti con alcuni tra i principali nomi del panorama musicale nazionale e non solo, tra cui Lucio Corsi, okgiorgio, Brunori Sas, Diodato, Anna, Europe, Lazza e Guè, oltre allo spettacolo di Enrico Brignano. Altraonda Festival è realizzato con il supporto di Pulsee Luce e Gas, società per le utenze domestiche di Axpo Italia.

Il festival è organizzato da Ops Eventi, di cui fanno parte Nicolò Sasso, promoter già noto per la lunga esperienza nella DuemilaGrandiEventi, Alessandro Orlando, fondatore di Rst Events e direttore del First Festival, e Luca Pietronave, tra gli ideatori e curatori del Mojotic e Balena Festival.

«L’esigenza era quella di alzare la qualità della musica in città e di porre Genova al centro dei principali tour nazionali del momento – affermano gli organizzatori – All’interno del nostro festival ci sono i nomi più caldi del panorama musicale attuale: dai protagonisti del podio di Sanremo come Lucio Corsi e Brunori Sas agli artisti più amati dai giovani come Anna e Lazza, uno tra i rapper più acclamati che dopo il concerto allo Stadio San Siro arriva all’Arena del Mare, senza dimenticare l’importante ritorno di una band internazionale a Genova come gli Europe».

Una storia che abbraccia l’idea di unione e collaborazione per lo sviluppo artistico e culturale della propria città. «Ognuno di noi appartiene a realtà musicali diverse e proprio questa è la nostra forza – continuano Sasso, Orlando e Pietronave – L’obiettivo è quello di unire le nostre esperienze per offrire un festival ricco e variegato, che include più generi e che vuole raggiungere un pubblico eterogeneo, dai giovanissimi agli adulti, dagli appassionati di rap ed elettronica ai fan del cantautorato e del rock anni Ottanta. Un investimento importante che ci auguriamo porti Genova a essere una tappa fissa dei concerti dei principali artisti nazionali e anche internazionali, a partire dalla programmazione estiva per continuare anche nella stagione invernale».

Il programma di Altraonda Festival si apre sabato 28 giugno all’Arena del Mare con il concerto di Lucio Corsi, artista rivelazione di Sanremo e che presto rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest. Dopo aver partecipato alla 75° edizione del Festival di Sanremo, classificandosi secondo e vincendo il Premio della Critica Mia Martini con il brano “Volevo essere un duro”, Lucio Corsi arriva nel capoluogo ligure dopo un tour nei club da tutto esaurito. Un concerto in cui sarà possibile ascoltare il brano che ha affascinato il pubblico nella città dei fiori e le tracce del nuovo omonimo album “Volevo essere un duro”, uscito lo scorso 21 marzo. Il live aprirà anche la stagione musicale EstateSpettacolo del Porto Antico.

Il giorno seguente, domenica 29 giugno, il festival si trasforma in “Altraonda Comedy” per accogliere il nuovo spettacolo di Enrico Brignano “Bello di mamma”. Dopo il successo del tour nei teatri con “I 7 Re di Roma” e fresco dalla partecipazione di Lol: Chi ride è fuori 5, il comico romano torna dal vivo con un nuovo one man show, uno spettacolo in cui riflette sui tempi di oggi e sulla quotidianità, piena di complicazioni, contraddizioni e responsabilità, e su quanto sarebbe bello poter tornare bambini e sentirsi dire parole confortanti come “bello di mamma”.

Domenica 6 luglio Altraonda si unisce al già collaudato Balena Festival per portare all’interno del programma di EstateSpettacolo una serata con alcuni tra i nomi più freschi del panorama attuale tra il pop e l’elettronica: okgiorgio, Pop X e Le Feste Antonacci. Okgiorgio, all’anagrafe Giorgio Pesenti, è un musicista e produttore bergamasco classe 1996. Nei suoi set decostruisce, ricombina e riassembla suoni elettronici e voci eteree, in un ecosistema tra musica da ballare e allo stesso tempo emotiva.

Anche Brunori Sas sarà protagonista con la sua musica quest’estate a Genova: il cantautore sarà in concerto all’Arena del Mare venerdì 11 luglio. Il live sarà l’occasione per ascoltare dal vivo e sotto le stelle, insieme ai classici che hanno segnato la carriera ultra quindicennale di Dario Brunori, i brani contenuti nel suo nuovo progetto discografico “L’albero delle noci”, uscito a febbraio e contenente anche il brano che gli ha permesso di classificarsi al terzo posto all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Sabato 12 luglio è previsto il concerto di Diodato, cantautore intenso e ricercato tra i più apprezzati del nuovo pop italiano. Dopo il successo del primo tour teatrale tutto sold out, l’artista sarà protagonista nei principali festival estivi, tra cui Altraonda, per un concerto che si preannuncia un viaggio sensoriale ed emozionale tra i suoi maggiori successi, tra questi il brano vincitore del Festival di Sanremo 2020 “Fai rumore”.

Tra gli artisti di Altraonda Festival anche Anna, rapper spezzina regina delle classifiche, che domenica 13 luglio sarà per la prima volta in concerto a Genova. Anna è risultata l’artista femminile con più copie vendute del 2024 per la classifica FIMI/GFK. Il suo album “Vera Baddie”, certificato triplo disco di platino, è stato il disco rimasto più a lungo alla prima posizione durante l’anno, il terzo più venduto in generale e il primo di un’artista donna.

Lunedì 14 luglio l’Arena del Mare si prepara ad accogliere una grande band internazionale, icona degli anni Ottanta: gli Europe. Il gruppo composto da Joey Tempest, John Norum, Mic Michaeli, John Leven e Ian Haugland ha all’attivo alcuni dei brani che hanno segnato la storia di un genere, uno tra tutti “The Final Countdown”, che nel 2022 ha raggiunto il traguardo di un miliardo di visualizzazioni su YouTube. La formazione non mostra segni di stanchezza: lo stesso anno parte in un tour dei palazzetti con Whitesnake e Foreigner, per poi partecipare a una serie di festival e concludere con tre sold out nelle più grandi arene di Cile, Brasile e Argentina. Con oltre quarant’anni di carriera alle spalle, undici album in studio e un’infinita serie di concerti sold out in tutto il globo, gli Europe non hanno nessuna voglia di rallentare.

La programmazione di Altraonda Festival prosegue mercoledì 16 luglio con il concerto di Lazza, il “rapper dei record”, che farà tappa a Genova con il suo “Locura Summer Tour”. Lazza è tra i protagonisti assoluti della scena musicale contemporanea. È il primo rapper solista in Italia ad aver raggiunto il Disco di Diamante con un album: “Sirio”. Il disco, per oltre due anni ai vertici delle classifiche di vendita, detiene il primato assoluto di permanenza al n°1 (21 settimane) tra gli album più venduti in Italia e ha recentemente superato 1 miliardo di stream su Spotify.

La prima edizione di Altraonda si conclude con una serata speciale interamente dedicata al rap realizzata in collaborazione con Genova Hip Hop Festival. Sabato 19 luglio sul palco dell’Arena del Mare salirà Guè, una delle leggende del rap italiano, con il suo “La Vibe Summer Tour”. Prima di lui si esibirà il rapper Lacrim, tra gli esponenti di spicco della scena rap francese, per la prima volta in concerto in Italia. Altri artisti si aggiungeranno alla serata e saranno svelati nelle prossime settimane. A questo link info e biglietti.