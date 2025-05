Allerta meteo gialla sulla Liguria prolungata fino alle 8 di domani, martedì 6 maggio

Genova. Sulla base delle previsioni del tempo per le prossime ore il centro meteo idrologico di protezione civile regionale, Arpal, ha deciso di prolungare l’allerta gialla per temporali sui bacini piccoli e medi del centro levante della regione (zone BCE) fino alle 8 di domani martedì 6 maggio, l’allerta gialla idrologica sui bacini grandi del levante (Zona C) chiuderà oggi alle 15

Continua la fase instabile con rovesci e temporali sparsi che a fasi alterne hanno interessato la regione nel corso della notte e continueranno nella giornata di oggi.

Inoltre, tra pomeriggio e sera si andrà a formare un minimo tra Basso Piemonte e Liguria che potrebbe innescare convergenze e portare allo sviluppo di nuove celle temporalesche, soprattutto sul Centro Levante.

Per l’intera settimana la situazione resterà instabile per la presenza di aria fredda in quota che favorirà lo sviluppo di attività cumuliforme a ciclo diurno a cui saranno associati rovesci e temporali pomeridiani, più probabili su località interne.

Il mare sarà da mosso a molto mosso. Arpal invita a seguire i prossimi aggiornamenti.