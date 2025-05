Allerta gialla in Liguria prolungata fino a mezzanotte: “Possibili temporali intensi da non sottovalutare”

Genova. Alla luce delle ultime uscite modellistiche e della situazione in atto, Arpal ha prolungato l’allerta gialla per temporali fino alle 21.00 sul Ponente e fino alle 23.59 sulle altre zone della Liguria (B-C-D-E) di oggi, giovedì 22 maggio 2025.

Le previsioni di Arpal

Il vortice di aria fredda in rapida discesa verso il Mediterraneo continua a determinare condizioni di instabilità nel nord ovest italiano. Da domani, nonostante rimangano condizioni di instabilità con possibili scrosci pomeridiani, si assisterà ad un progressivo miglioramento, una decisa rimonta anticiclonica preludio al tempo stabile e soleggiato da domenica e per buona parte della settimana prossima.

Ma prima di allora dovremo prestare attenzione ai possibili effetti di questo passaggio perturbato, impossibili da descrivere con precisione. I temporali localizzati e intensi, i cui effetti al suolo causano rischi per le persone e il territorio, non sono inquadrabili con dettagli inferiori a qualche decina di chilometri e di qualche ora, ma non devono essere sottovalutati. L’allerta per temporali segnala proprio di stare attenti a quello che succede non soltanto sopra la propria testa, ma anche tutto intorno, perché lo scenario potrebbe mutare in pochissimo tempo.

Attualmente la fase più intensa delle precipitazioni temporalesche è confinata nella pianura oltre l’Appennino: fino ad ora in Liguria si sono verificati scrosci al più moderati. Adesso i fenomeni saranno più probabili nell’interno del Centro Ponente, in estensione al resto della regione dal tardo pomeriggio, quando è attesa sulla Liguria una fase di maggiore instabilità, legata alla discesa di aria molto fredda, anche se meno umida. Potremo assistere perciò, oltre ai temporali forti, anche a tuoni e fulmini, colpi di vento, grandinate, soprattutto sul settore centro-orientale della regione. Seguirà ancora fino a domani una bassa probabilità di temporali forti.

Attenzione infine alla mareggiata sulle coste del Levante per onda di libeccio, in rapida scaduta domani