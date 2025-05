All’aeroporto di Genova arriva un pianoforte a coda, potrà anche suonare da solo

Genova. Oggi pomeriggio la Fondazione Pallavicino, presieduta da Domenico Antonio Pallavicino, ha donato un prezioso pianoforte a coda Schulze Pollmann all’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. La cerimonia ufficiale, nell’area gate imbarco, ha inaugurato un nuovo spazio musicale aperto a tutti i viaggiatori, trasformando l’attesa prima del volo in un’esperienza di armonia e ispirazione.

Il protagonista della donazione è il modello P 160 FX Rosso Formula, realizzato dalla casa italiana Schulze Pollmann e ispirato ad una collaborazione con le famose rosse della Formula 1. Con il suo inconfondibile colore rosso derivato dalle iconiche vetture da corsa e dettagli che richiamano il mondo dei motori, appartiene alla collezione “Performance“, pensata per ambienti eleganti e di passaggio. Dotato del sistema “auto-player piano” della ditta americana Pianodisc, questo strumento può suonare anche autonomamente con un semplice click, offrendo un’esperienza musicale di alta qualità accessibile a tutti.

A rendere ancora più speciale l’inaugurazione è stata l’esibizione al pianoforte di Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, che ha interpretato un repertorio musicale ispirato al viaggio e alle emozioni del volo. Tra i brani, un omaggio al grande compositore torinese Ezio Bozzo, in un ideale abbraccio tra musica e città.

“Abbiamo voluto portare la musica in aeroporto come si porta un gesto d’amore – ha dichiarato Domenico Antonio Pallavicino, presidente della Fondazione –. Un pianoforte non è solo uno strumento, è un invito alla bellezza, alla calma, alla condivisione. In un mondo che corre, questo gesto è un modo per fermarsi e ricordare cosa ci muove davvero: le emozioni”.

“Ringraziamo la Fondazione Pallavicino per questa donazione – ha dichiarato Enrico Musso, presidente dell’Aeroporto di Genova – Genova si unisce ad altre città italiane e a molte capitali europee come Parigi, Londra e Amsterdam dotando il proprio scalo di un pianoforte disponibile al pubblico. Siamo felici che anche il Colombo possa offrire ai passeggeri un’esperienza nuova e ispirante mettendo a disposizione uno strumento musicale divenuto negli aeroporti simbolo di apertura culturale e accoglienza”.

“In rappresentanza di Regione Liguria desidero esprimere gratitudine alla Fondazione Pallavicino per questa donazione. Ed è significativo che tutto questo accada in un luogo di partenza e di arrivo nella nostra città e nella nostra regione. Anche così ci si prende cura di chi ha il piacere di vivere e visitare la Liguria, ha dichiarato l’Assessore regionale Massimo Nicolò.

Il pianoforte rimarrà stabilmente a disposizione del pubblico nell’area partenze: chiunque, viaggiatore o accompagnatore, potrà fermarsi e suonare, regalando – o regalandosi – qualche istante di pura magia.