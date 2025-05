Alla Città dei bambini i science snack di “Verduropoli” per favorire un’alimentazione sana

Genova. Il programma comunitario “Frutta e verdura nelle scuole”, promosso in Italia dal ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e attuato da Ismea – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, fa tappa alla Città dei Bambini e dei Ragazzi, primo experience museum in Italia dedicato ai cinque sensi.

Il programma si rivolge a bambini e bambine che frequentano la scuola primaria (6-11 anni) allo scopo di incoraggiarli al consumo di frutta e verdura e di sostenerli nella conquista di abitudini alimentari sane.

Per far conoscere il programma e le sue finalità la Città dei Bambini e dei ragazzi propone fino al 15 giugno, ogni fine settimana e nei giorni festivi, gli speciali science snack “Verduropoli: frutta e verdura sono buone e fanno bene”.

Prendendo spunto dai personaggi protagonisti di una fiabesca avventura nel mondo di Verduropoli, i partecipanti giocano insieme per scoprire la meraviglia della diversità di alcuni frutti e ortaggi, in un’esplosione di forme e di colori. I cinque sensi saranno utili per riconoscerne le caratteristiche di freschezza, comprendendo l’importanza del rispetto della stagionalità e delle produzioni locali. Un’elettrizzante esperienza finale mostrerà le caratteristiche del tutto inaspettate di alcuni vegetali.

La Città dei Bambini e dei Ragazzi, che rappresenta per i piccoli, ma anche per i loro genitori, un luogo di incontro e di scoperta, è risultata luogo ideale per coinvolgere bambini e adulti sulle tematiche del programma “Frutta e Verdura nelle scuole”: divulgare l’importanza del consumo quotidiano di prodotti freschi e il valore della stagionalità; diffondere l’importanza della qualità certificata; sensibilizzare al rispetto dell’ambiente, approfondendo le tematiche legate alla riduzione degli sprechi dei prodotti alimentari.

L’attività è compresa nel biglietto d’ingresso alla Città dei Bambini e dei Ragazzi e non necessita di prenotazione.

Ideata in collaborazione con la dottoressa Stefania Mancini, dietista e autrice del libro “Un Paese chiamato Verduropoli”, ha una durata di 40 minuti e si svolge tra le ore 10.30 e 12.30 dei fine settimana e dei giorni festivi.

La Città dei Bambini e dei Ragazzi è aperta tutti i giorni dalle 9:30 alle 17:30 (ultimo ingresso ore 15:30). Gli ingressi sono organizzati per fasce orarie ogni ora, dalle ore 9:30 alle ore 15:30.

Si consiglia di prenotare il biglietto di ingresso per tempo acquistandolo su www.cittadeibambini.net