Alisa, Natale (PD): “Una scatola vuota: svolgerà funzioni che potrebbero svolgere altri uffici ma costerà ai cittadini 5mln di euro”

Liguria. “Alisa è costata 100 milioni di euro, con quale risultati? Nessuno. Anche chi l’ha pensata e voluta ora riconosce di avere fatto una scelta sbagliata”. Così Davide Natale, segretario del Pd della Liguria e consigliere regionale Dem.

“Facciamo chiarezza, Bucci dice che si risparmieranno 7 milioni all’anno rispetto alla struttura precedente quindi ammette che, dal 2016 a oggi, almeno 60 milioni, anche per la destra, sono stati buttati dalla finestra. Soldi e risorse che potevano essere utilizzati per diminuire le liste d’attesa, assumere 300 infermieri (per esempio) e investire sulle attrezzature. Bucci dica come procede il progetto di utilizzare i macchinari 18 ore al giorno visto che ancora a oggi non è stato assunto nessun tecnico e nessun concorso è all’orizzonte. Sicuramente con le risorse che si risparmierebbero dalla chiusura di questa Alisa qualcosa si potrebbe fare”.

“Alisa rimane Alisa (Liguria salute è solo nei pensieri di Bucci) e come è venuta fuori dalla nuova proposta della Giunta, non serve a niente se non a svolgere attività amministrative che potrebbero essere svolte da altri uffici a costi molto più bassi visto che comunque, sempre detto da Bucci, l’Azienda costerà 5 milioni di euro all’anno. Soldi dei cittadini spesi senza motivo. È possibile che per svolgere attività di coordinamento degli acquisti (tra l’altro utilizzando già uffici esistenti) dei farmaci e dei beni e servizi che servono alle diverse Asl i liguri debbano spendere quelle cifre? Non si capisce perché si vuole mantenere in piedi questo carrozzone visto che le funzioni tipicamente legate alle politiche sanitarie ritornano in capo alla direzione generale della Regione”.

“L’Alisa del futuro assomiglia più ad un’azienda che fornisce servizi e che fa da centrale acquisti più che essere una struttura sanitaria. Infatti tra le sue finalità si trovano le attività che riguardano l’approvvigionamento dei farmaci e dei dispositivi medici e altre attività che riguardano sempre gli acquisti oppure la gestione degli accreditamenti delle diverse strutture. La nuova Alisa assomiglia all’agenzia regionale dei rifiuti. Due scatole di cui non si conosce l’utilità e soprattutto che sono molto costose. La Corte dei Conti avrà da dire qualcosa? Lo verificheremo”.