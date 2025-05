Al via il tour live della cantautrice Sue, il 17 maggio appuntamento a Genova

Genova. È iniziato il tour live di Sue per la presentazione del nuovo album Come luce in uscita il 16 maggio. Lo stesso giorno la cantautrice rhodense, accompagnata dalla collega musicista Sara Velardo, suonerà al Su la testa di Albenga mentre il 17 maggio sarà ospite di Venti alle venti da Paolo Sussone Guitars a Genova con inizio alle ore 19, in cui oltre ad esibirsi l’artista dialogherà con il giornalista Claudio Cabona.

Prodotto da Raffaele Abbate per la OrangeHomeRecords (Leivi) e distribuito da Believe Music Italia, il nuovo album di Sue, secondo lavoro in studio, rappresenta il punto di svolta artistico e personale, la narrazione di una maturità raggiunta grazie ad un proprio spazio sonoro in cui la luce diventa protagonista assoluta, simbolo di verità, energia e rinascita.

La cantautrice, co-fondatrice dei progetti di musica d’autrice Cant-Autrici, Fiori di Loto e Dinamica Contest, ha lanciato l’uscita del disco con i singoli Nutre e Io ti odio, facendosi portavoce di un frammento di vita che trova nella musica la sua forma più autentica e necessaria.

Luce, come quel lampo che ci travolge ma che ci dà la giusta chiave di lettura per aprire le porte della conoscenza della nostra vita. “Tra gli elementi naturali è sicuramente quello che sento molto vicino perché, da sempre, per me rappresenta il calore, l’energia e la vita”, afferma Sue. Un concetto che si traduce in un disco intimo ed ancestrale al tempo stesso, dove la cantautrice si espone senza filtri sotto un raggio che illumina e rivela, dando voce a memorie, esperienze e storie vissute o osservate da vicino.