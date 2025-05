Al Teatro della Gioventù la giornata conclusiva di “PretenDiamo legalità”

Genova. Si è tenuta giovedì mattina al Teatro della Gioventù la giornata conclusiva dell’VIII edizione di “PretenDiamolegalità“, progetto promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Nel corso dell’anno scolastico la questura di Genova ha incontrato circa 1.350 ragazzi di 15 istituti genovesi di ogni ordine e grado con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani studenti sull’importanza della legalità, anche con il contributo dei docenti che hanno supportato il progetto. La manifestazione odierna si è svolta per premiare a livello locale i vincitori del concorso associato al progetto e consolidare così quel rapporto di amicizia con la Polizia di Stato che sta alla base degli incontri, al fine di avvicinare gli studenti e le loro famiglie ai principi di legalità.

Sul palco anche le unità cinofile antidroga e anti esplosivo della Polizia di Stato con i cani Leone, Chanel e Zekkin e i loro conduttori.

I vincitori a livello provinciale sono stati per la scuola primaria, la classe VD dell’ I.C. Arenzano con il video “Malfatti e Perfetti”; per la scuola secondaria di primo grado, la classe 2A I.C. di Arenzano con il video “No bullismo”; per la scuola secondaria di secondo grado la classe 2^N dell’ Istituto Superiore Gastaldi-Abba con il “Rap della legalità”, già premiato in occasione del’ 173°Anniversario di Fondazione della Polizia di Stato lo scorso 10 aprile al Palazzo Ducale.

A consegnare le targhe ai vincitori, oltre a dirigenti e funzionari della Questura, anche il campione di nuoto di fondo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato Edoardo Stochino, che ha trasmesso ai ragazzi i valori dello sport, poiché i sacrifici, l’impegno e il rispetto delle regole sono importanti nello sport come nella vita di tutti i giorni.