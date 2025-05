Al Salone del Libro di Torino il premio letterario Umberto Fracchia di Casarza Ligure

Torino. Il Premio e Festival Letterario Umberto Fracchia di Casarza Ligure approda alla XXXVII edizione del Salone del Libro di Torino, unitamente alla rivista “Fiera Letteraria”.

L’incontro si tiene domani, giovedì 15 maggio 2025 alle ore 14.30 nel padiglione della Regione Liguria.

In occasione del centenario della storica rivista “Fiera Letteraria”, fondata dallo scrittore del Novecento, Il Comune di Casarza Ligure e la direzione artistica hanno voluto fortemente riportare in vita la rivista affidandone la cura alla giornalista e docente universitaria Stefania Micaela Vitulli. Al Salone verrà pertanto presentata una speciale riedizione, per celebrare la cultura come spazio condiviso e d’incontro.

Prestigiose le firme degli articoli che si troveranno nella riedizione della rivista: Paolo Verri, Micol Sarfatti, Rosa Matteucci, Frank Boehm, Davide Livermore, Georges & John Simenon, Annika Norlin, Edoardo Boncinelli.

Nello stand della Regione Liguria saranno presenti Chiara Fiorini, Marta Perego, Stefania Micaela Vitulli, Michela Nidielli.

Il Comune di Casarza Ligure è pronto ad ospitare l’evento, dal 24 al 29 giugno 2025, giunto alla quinta edizione. Il tema di quest’anno è “Cultura. Luogo comune”, collegato proprio ai 100 anni di “Fiera Letteraria” 1925-2025.

La direttrice artistica Chiara Fiorini spiega: “Con il Premio Fracchia vogliamo creare un punto di riferimento per chi ama la letteratura e la bellezza della vita vissuta a contatto con la natura, il benessere e la condivisione. Questo spirito è lo stesso che animava Umberto Fracchia, un uomo che viveva la cultura come un vero e proprio luogo comune: uno spazio aperto a tutti, da costruire insieme, senza barriere. Fu questo il motore che lo portò a fondare Fiera Letteraria, una rivista straordinaria che oggi, nel centenario della sua nascita, abbiamo deciso di riportare in vita. È stato un progetto ambizioso, che ci ha aperto orizzonti inaspettati e di altissimo profilo. Siamo convinti che questo sia solo l’inizio di un percorso che potrà restituire attualità e vigore a una rivista che, purtroppo, era caduta nell’oblio. Il nostro augurio è che torni a essere uno strumento vivo, capace di parlare al presente e al futuro”.

Il Premio e Festival Letterario Umberto Fracchia è promosso dal Comune di Casarza Ligure, con la direzione artistica di Chiara Fiorini, la produzione esecutiva affidata a Flying Donkeys productions srl, e Marta Perego è la curatrice degli incontri letterari.