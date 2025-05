Al Galata la mostra fotografica “Amerigo Vespucci On Board!” con 122 scatti di Carlo Mari

Genova. Il Galata Museo del Mare ospita dal 27 maggio al 29 giugno la mostra fotografica “Amerigo Vespucci On Board!”, a cura di Oberon Gallery, con oltre 122 immagini di Carlo Mari, tra i più noti fotografi italiani di reportage. La mostra, allestita nella galleria delle esposizioni e nella sala dell’idrografico della Marina militare, è inclusa nel biglietto di ingresso al museo; l’inaugurazione si terrà martedì 27 maggio alle ore 18.00, ad ingresso gratuito.

L’esposizione rende omaggio alla nave scuola Amerigo Vespucci in occasione del suo atteso ritorno in Italia, dopo il tour mondiale iniziato nel 2023. Simbolo della Marina militare italiana e ambasciatrice della cultura e del saper fare italiano nel mondo, la Vespucci approderà a Genova proprio nei giorni successivi all’apertura della mostra, rafforzando il legame profondo tra il veliero e il capoluogo ligure.

Le fotografie di Carlo Mari – rigorosamente in bianco e nero e stampate in diversi formati – offrono uno sguardo inedito e intimo sulla vita a bordo della nave, cogliendo la quotidianità dell’equipaggio, la precisione delle manovre, i momenti di cameratismo e la spiritualità del viaggio. Il progetto nasce da una lunga permanenza dell’autore a bordo del veliero, inclusa una traversata atlantica, e si traduce in un racconto visivo potente e coinvolgente, capace di restituire l’anima profonda del Vespucci.

“Ho vissuto a bordo 45 giorni, condividendo ritmi, spazi e silenzi con l’equipaggio. La mia fotografia non cerca l’estetica del mare, ma l’umanità che lo attraversa”, afferma Carlo Mari, autore della mostra. “Il Vespucci è un mondo a parte, dove ogni gesto ha un senso, ogni sguardo racconta una storia, ogni vela porta il peso della tradizione”.

La mostra, inaugurata alla presenza di Pierangelo Campodonico, direttore del Galata Museo del Mare e di Maurizio Daccà, presidente dei promotori dei Musei del Mare, si inserisce all’interno della storica collaborazione tra il Galata e la Marina militare, già testimoniata dalla sala dell’idrografico e dalla presenza del sommergibile Nazario Sauro (S518), unico sottomarino italiano visitabile in acqua. Un percorso di valorizzazione che unisce divulgazione scientifica, patrimonio navale e cultura del mare.

“Ospitare questa mostra significa proseguire il racconto di una lunga amicizia tra il nostro museo e la Marina militare”, commenta Pierangelo Campodonico -. Le fotografie di Mari parlano al cuore e ci ricordano che il mare non è solo un confine da attraversare, ma un luogo da vivere, conoscere e rispettare”.

“Oggi più che mai è fondamentale raccontare il mare come luogo di valori, tradizione e conoscenza condivisa” dichiara Maurizio Daccà -. La Nave Vespucci rappresenta tutto questo, e le immagini di Carlo Mari ne restituiscono l’essenza con profondità e poesia. Siamo orgogliosi di ospitare una mostra che parla non solo di navigazione, ma anche di spirito di squadra, bellezza e identità italiana nel mondo”.

In occasione della Giornata mondiale degli Oceani (8 giugno), il Galata e l’intera istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni proporranno un programma di iniziative culturali e laboratori per tutte le età. In questo contesto, sarà valorizzata anche la presenza del Mei, parte integrante del polo museale marittimo di Genova, con i suoi racconti di viaggi, partenze e identità in movimento: un dialogo ideale con lo spirito di scoperta che anima la Vespucci e il lavoro di Carlo Mari.