Aggressioni al personale Trenitalia, “prime risposte positive” dall’incontro tra sindacati e azienda

Genova. Dopo lo sciopero del 6 maggio sulla sicurezza a bordo treno proclamato dalla Filt Cgil, si è svolto oggi l’incontro tra sindacati e azienda. “In un contesto generale ancora segnato dalla mancata disponibilità della Regione Liguria a stanziare risorse aggiuntive per contrastare le aggressioni – dice la Filt Cgil in una nota – Trenitalia ha annunciato l’assunzione in somministrazione di 18 operatori di assistenza alla clientela, personale per il quale la Filt ha chiesto una adeguata formazione e la stabilizzazione a tempo indeterminato. Su quest’ultimo punto l’Azienda ha dichiarato che gli attuali vincoli contrattuali con la Regione impediscono nuove assunzioni stabili nel settore”.

Tra le richieste dei sindacati “il rafforzamento delle squadre antievasione a bordo treno, sulle quali Trenitalia ha manifestato disponibilità, e la programmazione di tavoli tecnici mensili con la partecipazione di rsu, Trenitalia, FS Security e Polfer”. Infine, “rispetto ad alcune notizie di stampa secondo cui RFI intenderebbe abbandonare il progetto di installazione dei tornelli, la Filt Cgil si è riservata di richiedere chiarimenti formali alla società interessata”.