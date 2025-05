Certosa, 30enne aggredito e lasciato a terra sanguinante: è in gravi condizioni

Genova. Un uomo di 30 anni è in gravi condizioni dopo essere stato aggredito nella tarda mattinata di domenica in via San Bartolomeo della Certosa, nell’omonimo quartiere in Valpolcevera.

A lanciare l’allarme è stata una persona che avrebbe assistito alla scena da un balcone e ha chiamato i soccorsi.

Quando è arrivata sul posto la polizia insieme all’automedica e alla Croce Azzurra di Fegino, il giovane era a terra tramortito e perdeva molto sangue a causa di un grave trauma cranico. Il personale sanitario lo ha stabilizzato, sedato e portato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Secondo le prime testimonianze raccolte dai soccorritori, l’uomo sarebbe stato picchiato a mani nude, senza l’aiuto di armi. Ignoti al momento gli aggressori e le ragioni del gesto. Sono in corso indagini da parte della polizia.