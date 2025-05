Affitti brevi, il Tar blocca il riconoscimento di persona. Fiaip Liguria: “Era una misura spoporzionata”

Genova. Reazioni positive dagli Agenti Immobiliari associati alla Federazione Italiana Agenti Immobiliari alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio che annulla la circolare del Ministero dell’Interno del 18 novembre scorso che introduceva l’obbligo di identificare di persona gli ospiti delle strutture adibite ad Affitto Breve e locazioni turistiche.

Un provvedimento che aveva visto FIAIP fortemente contraria perché costringeva ad un considerevole aggravio di spese e impiego di tempo a danno dei proprietari e gestori degli immobili. Una sentenza che arriva a ridosso dell’inizio della stagione estiva nel quale, in Liguria si raggiunge il picco massimo dei contratti, cosiddetti, di affitto breve. Secondo i dati del Ministero del Turismo, nella nostra Regione gli immobili interessati arrivano quasi a quota 44 mila. Si tratta quindi di un comparto molto importante per l’economia ligure e che ha pesanti ricadute, in termini di indotto, su numerose altre voci, sempre legate al Turismo e non solo.

“Si tratta di un’altra battaglia portata avanti da Fiaip – spiega Antonio Piccioli – che sta portando agli associati e a tutti gli addetti del settore una boccata d’ossigeno a sostegno di una generalizzata semplificazione di norme stringenti ma spesso inutili perchè applicate con sistemi complicati e anacronistici”.

Il TAR ha chiarito che l’identificazione “fisica” degli ospiti non è un obbligo imposto dall’articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) ed ha etichettato la misura come “spoporzionata” e che non ha una reale giustificazione in termini di necessità di sicurezza e quindi rappresenta un onere non giustificato per gli operatori del settore.

Il prossimo passo, auspicato da Fiaip è che il Viminale possa emanare presto una circolare che consenta l’uso di un sistema di riconoscimento a distanza dell’identità del titolare del contratto di Affitto Breve in una modalità semplice e nel contempo sicura.