Aeroporto, chiuso il bilancio 2024: ricavi salgono a 30 milioni e l’utile torna positivo

Genova. L’Assemblea dei Soci di Aeroporto di Genova S.p.A., riunitosi nel pomeriggio odierno, ha esaminato e approvato il Bilancio di Esercizio 2024. Come già comunicato in data 1° aprile 2025, il 2024 si è chiuso con 1,33 milioni di passeggeri movimentati, in crescita del 4,3% rispetto all’anno precedente. I ricavi totali sono stati 30,1 milioni di euro (+4,6% sul 2023) a fronte di 29,4 milioni di euro di costi (-3,3% sul 2023), risultati possibili grazie a un’attenta gestione caratteristica e di efficientamento, unita a un rafforzamento dell’attività commerciale.

L’EBITDA si è attestato a 2,3 milioni di euro rispetto a un risultato negativo di 803mila euro del 2023. L’utile netto è anch’esso ritornato positivo, raggiungendo i 255mila euro rispetto a una perdita di 1,88 milioni di euro registrata nel 2023.

L’Assemblea dei Soci di Aeroporto di Genova ha inoltre nominato i consiglieri di amministrazione confermando i componenti del precedente Consiglio di Amministrazione che rimarranno in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. Il consiglio d’amministrazione è composto dal Presidente Enrico Musso, dai consiglieri Ilaria Queirolo e Alessandro Arvigo (indicati dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale) e Alessandro Cavo e Daniele Papone (indicati dalla Camera di Commercio di Genova).

“A nome di tutto il Consiglio di Amministrazione ringrazio i soci per la rinnovata fiducia» ha dichiarato Enrico Musso, Presidente Aeroporto di Genova. «Ci aspetta un periodo di intenso lavoro – ha proseguito Musso – da un lato per rafforzare l’offerta commerciale del Cristoforo Colombo e per portare a termine l’importante piano di ammodernamento dell’aerostazione, dall’altro per individuare un socio che sappia valorizzare le potenzialità dello scalo investendo nel suo sviluppo. In questo scenario – ha concluso Musso – gli importanti investimenti che, entro il 2026, ridisegneranno il volto dell’aeroporto di Genova rappresentano, senza dubbio, un elemento di grande rilevanza per un soggetto interessato a investire nello scalo”.

Prosegue la crescita del “Colombo” anche nel 2025

L’Assemblea dei Soci ha inoltre preso atto dei positivi risultati di traffico raggiunti dallo scalo genovese anche nel mese di aprile che hanno portato a oltre 394mila i passeggeri movimentati nel primo quadrimestre dell’anno (+13,9% sul medesimo periodo del 2024). Il traffico nazionale di linea è cresciuto del 2,7% mentre quello internazionale è aumentato del 32,5% rispetto ai primi quattro mesi del 2024.

Alla crescita del traffico hanno contribuito, in particolare, l’incremento delle frequenze e della capacità da parte di Wizz Air, KLM e Vueling. Nel dettaglio, nel mese di aprile 2025 hanno utilizzato lo scalo genovese 139.018 passeggeri (+10,6% sul 2024), mentre i movimenti dei voli sono stati 1.419, con una crescita del 5% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.