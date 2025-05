Genova. Un uomo di 32 anni è stato accoltellato nel pomeriggio di giovedì in via Assarotti, all’altezza della chiesa di Santa Maria Immacolata, da alcuni uomini che sono poi fuggiti.

A raccontare l’accaduto è stato proprio il ferito, un cittadino senegalese colpito alla nuca e a un braccio. L’uomo ha riferito agli operatori della Croce Bianca Genovese, subito intervenuti sul posto, di essere stato aggredito da altri quattro connazionali saliti con lui a bordo di un autobus della linea 36.

La vittima, sempre stando al raccolto, è scesa all’altezza di piazza De Ferrari e ha provato a scappare a piedi – non è chiaro cosa abbia scatenato l’aggressione – ma è stato raggiunto alla fine in via Assarotti, al termine di una strada chiusa che affaccia sulla via stessa. Ha provato a rifugiarsi in un portone, all’interno del civico 26, ed è qui che è stato accoltellato, come dimostrano anche le macchie di sangue sulla strada e all’ingresso del palazzo.

L’uomo è stato medicato sul posto e portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Galliera. Altre due ambulanze sono state inviate in piazza Marsala dove era stata segnalata la presenza uomini feriti. Potrebbe trattarsi degli aggressori ma all’arrivo dei carabinieri nella piazza non c’era più nessuno.

Una testimone che ha visto la scena dalla finestra, residente nel palazzo, ha raccontato di avere sentito delle urla e di essersi affacciata, vedendo tre uomini che si picchiavano: “Uno è stato colpito ed è rimasto a terra, gli altri due sono fuggiti – ha raccontato a Genova24 – mi sono poi tirata dentro, ho avuto paura”.

guarda tutte le foto 4



Accoltellamento in via Assarotti

I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto grazie alle telecamere della zona e ad alcune testimonianze. Gli aggressori al momento sono in fuga ma i carabinieri sarebbero sulle loro tracce. Da chiarire anche le motivazioni della lite che ha portato all’accoltellamento. I carabinieri stanno sentendo il ferito ricoverato in ospedale che ha raccontato di essere un tiktoker e che proprio per la sua attività sui social sarebbe stato aggredito già in precedenza.