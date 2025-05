A Genova torna la marcia della pace dei bambini, corteo e manifestazione a De Ferrari

Genova. Nell’anniversario dei bombardamenti sulla città di Genova del maggio 1944, e a ottant’anni dalla fine della seconda guerra mondiale, la Comunità di Sant’Egidio organizza Facciamo la pace?!”, la marcia per la pace dei bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città metropolitana di Genova.

La manifestazione intende raccogliere i più piccoli, i loro insegnanti ed educatori attorno alla memoria delle ferite dei conflitti di ieri e di oggi e promuovere tra le nuove generazioni il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Sulla scorta dell’evento che, lo scorso anno, ha portato in piazza a Genova circa 2mila bambini e ragazzi con i loro insegnanti, questa commemorazione vuole essere un grande monito, che ricordi a tutti, l’assurdità della guerra.

Al termine del corteo, in piazza De Ferrari, interverranno anziani genovesi testimoni della seconda guerra mondiale e giovani profughi fuggiti da regioni in guerra.

Sarà letta una breve dichiarazione di pace scritta dai bambini delle “Scuole della Pace” di Sant’Egidio.

Alle 10 è previsto il concentramento nell’area del Mandraccio al Porto Antico (davanti alla statua di Gandhi), con il saluto del direttore dell’Usr Liguria. Alle 10.30 il corteo inizierà in via al Porto Antico e proseguirà in via San Lorenzo, fino a piazza De Ferrari. Alle 11.15 manifestazione a De Ferrari con interventi di anziani genovesi testimoni dei bombardamenti, lettura della dichiarazione di pace, musica. Conclusione prevista entro le 12.30