A Genova il 7-8 giugno arriva la Mostra Scambio per auto, moto, scooter e cicli d’epoca

Genova. Il fascino intramontabile dei motori storici approda a Genova con la prima edizione della Mostra Scambio dedicata ad auto, moto, scooter, cicli d’epoca e modellismo. L’evento si terrà sabato 7 e domenica 8 giugno 2025 presso il Padiglione Blu della Fiera di Genova.

“Una manifestazione imperdibile per appassionati, collezionisti e curiosi, che potranno immergersi in un viaggio tra ricordi, design iconici e pezzi unici – spiegano gli organizzatori di Auto Moto Club Anni 70 -. Con oltre 350 piazzole espositive distribuite su una superficie completamente coperta di 13.000 metri quadrati che garantiranno lo svolgimento regolare della manifestazione anche in caso di maltempo”.

All’interno della mostra si potranno trovare auto e moto d’epoca, scooter storici, biciclette vintage, modellismo, giocattoli da collezione, ricambi nuovi e usati, accessori, utensileria e oggettistica per gli appassionati di ogni età. Durante la manifestazione saranno attive aree ristoro con proposte gastronomiche per tutti i gusti.

Per esporre gratuitamente il proprio veicolo si può chiamare il 3711360629.

Informazioni utili:

• Sabato 7 giugno: dalle 8:30 alle 18:00

• Domenica 8 giugno: dalle 8:30 alle 17:00

• Biglietto d’ingresso: 9 € in cassa – 6 € in prevendita

• Ingresso gratuito per minori di 16 anni e persone con disabilità

• Parcheggio a pagamento disponibile nelle vicinanze

(tra cui Corso Aurelio Saffi 1 e Corso Aurelio Saffi 194, a circa 800 metri dalla fiera)

Per maggiori informazioni consultare il sito web: www.mostrascambiobustoarsizio.it/event/mostra-scambio-genova oppure inviare un messaggio Whatsapp o chiamare i numeri indicati.