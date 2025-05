8 maggio giornata mondiale contro il tumore ovarico, presto un incontro a Genova

Genova. Giovedì 8 maggio ricorre la giornata scelta per sottolineare l’importanza di prevenzione e cure di una particolare patologia che affligge l’universo femminile, il tumore dell’ovaio.

Si tratta di neoplasia ginecologica, spesso diagnosticata tardi e con esito sfavorevole, che affligge ogni anno circa 250 donne nella nostra regione.

Un numero di casi non enorme, che tuttavia necessitano di un approccio multidisciplinare per poter garantire appropriatezza di cura e, al contempo, qualità della vita di ogni singolo paziente.

“Per questo la Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori è stata la promotrice della nascita di una Consulta per la lotta al tumore dell’ovaio sul tema, che ha messo insieme specialità mediche diverse in uno sforzo coordinato per migliorare costantemente l’assistenza di ogni malato e al tempo stesso consentire ai professionisti un permanete confronto e scambio di conoscenze ed esperienza”, si legge in una nota della Lilt.

La Consulta ha come scopo quello di garantire diagnosi sempre più rapide, terapie avanzate e appropriate, senza dimenticare i bisogni psicologici del malato.

Proprio per questo scopo, oltre alla costante attività all’interno del Poliambulatorio, la LILT, insieme alla Consulta, ha deciso di organizzare un momento di approfondimento, che si terrà, con tanti medici, il prossimo 20 maggio nella sede dell’Ordine dei Medici di Genova.

“Ogni piccolo passo che facciamo insieme significa un grande passo aventi per chi deve affrontare un momento di difficoltà legato a questa malattia – affermano dalla Lilt – dunque dedichiamo un momento a ricordare a noi stessi quanto sia importate una corretta prevenzione primaria e, per chi lo vorrà, ricordiamoci anche di aiutare chi ogni giorno si batte per rendere migliore la vita di tanti. Ci sono tanti modi per farlo, a partire dal donare il 5 per 1000 a sostegno del lavoro di medici e volontari Lilt”.