A giugno torna il 105 Summer Festival: sul maxi palco di piazza della Vittoria anche Olly, Annalisa ed Elodie

Genova. Anche quest’anno, per il terzo consecutivo, nel capoluogo ligure farà tappa il 105 Summer Festival 2025.

L’appuntamento è per venerdì 20 giugno, sempre in piazza della Vittoria, per la rassegna di musica live a ingresso gratuito condotta da Mariasole Pollio e Daniele Battaglia. Quella del capoluogo ligure sarà la tappa centrale di un tour che, dopo l’esordio del 6 giugno a Baia Domizia (Caserta) e la serata del 13 giugno a Venezia, passerà da Golfo Aranci (Sassari) il 27 giugno per concludersi il 4 luglio a Comacchio (Ferrara).

Ogni appuntamento inizierà con un dj-set firmato Radio 105, pensato per scaldare il pubblico e introdurre i protagonisti. Lo scorso anno più di 40.000 persone si sono radunate in piazza della Vittoria per il maxi concerto gratuito, che aveva portato sul palco, tra gli altri, il genovese Alfa, Angelina Mango, Coma_Cose, Fedez e i Negramaro.

105 Summer Festival Genova 2025: gli artisti sul palco

Quest’anno sul maxi palco di piazza della Vittoria si alterneranno Annalisa, Alfa, Bresh e Olly insieme ai nomi più in vista delle classifiche nazionali tra cui Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Baby K, Benji & Fede, Bigmama, Bnkr44, Boomdabash, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Elodie, Emis Killa, Fabio Rovazzi, Federica Abbate, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gabry Ponte, Ghali, Gemelli Diversi, Gigi D’Alessio, Leo Gassmann, Michele Bravi, Noemi, Orietta Berti, Patty Pravo, Rkomi, Rose Villain, Sangiovanni, Serena Brancale, Settembre, Tananai e The Kolors.

Tutti i concerti saranno trasmessi in diretta su Radio 105, visibili anche su Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre), sull’app ufficiale e sui canali social dell’emittente.