Ztl, si cambia: sparisce quella di Castelletto, a Nervi via libera ai clienti dei negozi con parcheggio

Genova. Rivoluzione in arrivo per la viabilità in Spianata Castelletto e dintorni: con una delibera di giunta adottata dieci giorni fa il Comune di Genova abolisce la Ztl e allo stesso tempo estende l’area pedonale che oggi interessa solo Belvedere Montaldo e le immediate vicinanze. Ma non solo: una volta mandata in soffitta la sperimentazione in centro, per andare incontro alle richieste di commercianti e associazioni sportive si allargano le maglie delle Ztl Nervi e Vernazzola nel Levante cittadino.

La Ztl Castelletto finora era in vigore tutti i giorni in orario serale, dalle 21.00 alle 6.00, per impedire l’accesso incontrollato di veicoli da parte di non residenti. Da tempo si discute di una modifica della circolazione e il Municipio Centro Est già nel 2023 aveva dato parere positivo per il superamento delle regole attuali anche nell’ottica di garantire l’offerta di parcheggi.

Il nuovo regime prevede dunque la totale pedonalizzazione di via Cesare Crosa di Vergagni, la strada che costeggia salita San Girolamo sul lato di levante della spianata. Il resto dell’area diventa accessibile a tutti i veicoli senza limiti di tempo.

Novità anche per la discussa Ztl di Nervi. Già adesso il disciplinare consente l’accesso regolamentato a clienti di autorimesse pubbliche, officine, clienti di attività di commercio all’ingrosso (per carico e scarico merci, ingombranti, mobili e simili) e clienti di strutture alberghiere ed extra alberghiere per bagagli ingombranti.

D’ora in poi potranno accedere al varco di via Oberdan anche i clienti di attività economiche con disponibilità di parcheggio con passo carrabile, dalle 8.00 alle 24.00 dei giorni feriali. Sarà il titolare a dover effettuare la richiesta di autorizzazione con inserimento delle targhe dei veicoli in un’apposita interfaccia entro 48 ore dall’accesso. I commercianti interessati dovranno pagare 27 euro all’anno e ogni giorni potranno autorizzare al massimo il triplo dei posti auto o moto del parcheggio (ad esempio tre parcheggi corrispondono a nove autorizzazioni giornaliere).

Per quanto riguarda invece la Ztl Vernazzola, potranno chiedere un permesso annuale per l’accesso anche le associazioni con sedi all’interno del perimetro e concessionarie di aree demaniali marittime. Si potrà entrare per trasportare natanti e partecipare a competizioni sportive, con limitazione a un solo veicolo di proprietà per soggetto per brevi operazioni di carico e scarico. Il contrassegno avrà un costo di 54 euro all’anno.