Voltri, 740mila euro per la messa in sicurezza di via Costa d’Erca

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore ai lavori Pubblici Ferdinando De Fornari, il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in via Costa D’Erca, in Val Cerusa a Voltri.

“Con un quadro economico di 740 mila euro – ha spiegato l’assessore De Fornari – sarà effettuato un intervento di stabilizzazione di un movimento franoso nei pressi del civico 16. I numerosi sopralluoghi effettuati hanno confermato la necessità di un intervento di messa in sicurezza del versante, nel terreno privato di pertinenza dell’immobile, interessato da una frana, dopo eventi metereologici intensi e prolungati avvenuti a novembre 2019”.

Il consigliere delegato alle Vallate Alessio Bevilacqua ha faro sapere che “i sopralluoghi effettuati dai tecnici della direzione idrogeologia geotecnica e vallate del Comune hanno evidenziato situazioni diffuse di ammaloramento del terreno e quindi la necessità di intervenire con lavori urgenti di sistemazione del terreno interessato, che insiste su via Costa d’Erca, un importante collegamento per i cittadini residenti e le numerose attività agricole e vivaistiche presenti nella zona”.

Sono stati inoltre approvati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza della scarpata tra via Terpi e piazzale Bligny, in Val Bisagno, dopo l’evento franoso dello scorso 12 febbraio. L’intervento di messa in sicurezza ha un quadro economico di 122.000 euro.