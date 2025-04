Vittoria dal profumo di playoff per la CDM Futsal: 6-3 al Maccan Prata

Prata di Pordenone. Si gioca al PalaPrata di Pordenone ma, ufficialmente, a giocare in casa è la CDM Futsal. Questo perché all’andata le società si accordarono per l’inversione di campo e si giocò a Campo Ligure. Ufficialità a parte, CDM-Maccan Prata è partita che vale un gran bel pezzo di playoff, con i friulani avanti in classifica di un solo punto, 39 contro 38 sui ragazzi di mister Hugo de Jesus (e in vantaggio negli scontri diretti dopo il rocambolesco 4-3 pre-natalizio).

La CDM parte con Politano, Ortisi, Foti, Da Silva e Boaventura, mentre il Maccan risponde con Verdicchio, Spatafora, Botosso, Girardi e Zecchinello. L’inizio è da incubo per la CDM: il Maccan spinge sulla sinistra con Spatafora che va al tiro, Politano respinge ma la palla finisce proprio sui piedi di Botosso che insacca l’1-0 dopo appena 25 secondi. La CDM prova a ribattere subito con il missile di Boaventura ma Verdicchio si fa trovare pronto e, con i piedi, ribatte il tiro. Al 4′ il numero 10 brasiliano ci prova ancora ma trova di nuovo l’opposizione, in due tempi, del portiere avversario. Pochi secondi dopo, stessa sorte tocca alla conclusione di Da Silva ma la CDM dimostra di aver reagito bene allo schiaffo a freddo. Un minuto dopo, ancora Da Silva protagonista con uno slalom centrale concluso con un tiro che sfiora il palo e si spegne sul fondo di un soffio. Gli sforzi della formazione genovese sono premiati al 6′ quando si torna in parità grazie alla rete numero 19 in campionato di capitan Ortisi: pallonetto preciso e l’1-1 è servito.

Il Maccan si fa rivedere all’8′ con Felix Martinez che cerca la via del goal in spaccata ma Politano è attento e dice di no. Tre minuti dopo Schettino sfugge alla marcatura di Marcio e lascia partire un destro alto di poco. Al 9′ brutto infortunio per Botosso che deve abbandonare il campo in barella: un grandissimo “in bocca al lupo” per lui. Al 15′ Martinez ci prova da centrocampo, deviazione di Girardi che rischia di mettere fuori causa Politano ma la palla, per fortuna della CDM, finisce fuori bersaglio non di molto. Nell’azione successiva il Maccan va vicinissimo al nuovo vantaggio ma il tiro di Ben Lamrabet si stampa sul palo alla destra di Politano che può così tirare un sospiro di sollievo.

Al 16′ la CDM la ribalta: Da Silva scappa sulla destra, serve bene Ricci che calcia ma trova l’opposizione di Verdicchio, sul pallone vagante irrompe Moragas che insacca il 2-1. Il Maccan però reagisce immediatamente con il tiro di Marcio che trova la deviazione di Avellano e supera Politano. Al 18′ il Maccan potrebbe piazzare il controsorpasso: Chilelli soffia la palla a Moragas e invola tutto solo verso Politano ma il portierino della CDM è freddo come il ghiaccio e gli chiude la via della porta. La rete del 3-2 dei friulani però è solo rimandata di qualche secondo perché, sul calcio d’angolo, Politano interviene di piede, la palla s’impenna e il più lesto di tutti a intervenire è Girardi che insacca nonostante il tentativo in extremis di Schettino: 3-2 Maccan Prata. La CDM prova a rispondere subito per le rime con la bordata di Simone Foti che sfugge a Zecchinello sulla sinistra, calcia di punta ma Verdicchio si supera e respinge, permettendo ai suoi di andare in vantaggio negli spogliatoi.

Nella ripresa, il primo pericolo lo crea Girardi che ruba palla sullo scambio Boaventura-Zanello e calcia chiamando Politano agli straordinari. La replica della CDM arriva al 3′ con il colpo di punta di Boaventura che però riesce solo a pareggiare il conto dei legni, spegnendosi sul palo e sfilando sul fondo. Il brasiliano però si rifà con gli interessi poco dopo andando a togliere la ragnatela sotto l’incrocio dei pali per la rete che rimette in perfetto equilibrio il match: 3-3 dopo 4 minuti. Al 5′ Da Silva se ne va via in solitaria, calcia col mancino ma trova la parata di un sempre attento Verdicchio. Il Maccan risponde un minuto dopo con la fuga di Felix Martinez che prova la puntata ma non inganna Politano che respinge in rimessa laterale. Il Maccan però adesso preme forte e va ancora vicino al goal con Khalil che si presenta a tu per tu con Politano ma il portiere della CDM veste ancora i panni del supereroe e tiene bloccato il risultato di parità.

Nel momento migliore del Maccan, però, a pescare il coniglio dal cilindro ci pensa il solito Andrea Ortisi: magia di Da Silva che, in un sol colpo, fa fuori tre avversari e serve un cioccolatino al proprio capitano, tiro che passa sotto le gambe di Verdicchio e 4-3 per la CDM. Meno di un minuto dopo Ricci avrebbe anche l’occasione per allungare ma il suo tap-in, all’altezza del secondo palo, si stampa sul legno. E allora la manita la cala Boaventura all’11’, che da posizione centrale la incastra di nuovo sotto l’incrocio, firmando la doppietta personale e la rete del 5-3. Al 13′ la CDM potrebbe piazzare il doppio colpo ma Foti non sfrutta a dovere il calcio di rigore concesso dagli arbitri per l’atterramento in area di Moragas. Tiro a mezza altezza che Verdicchio disinnesca.

Gli ultimi 5′ vedono il Maccan Prata giocarsi la carta del portiere di movimento, affidandosi a Zecchinello. A una manciata di secondi dalla sirena, a chiudere i conti ci pensa Simone Foti che non perde l’occasione per farsi perdonare dell’errore dal dischetto: palla recuperata nella propria metà campo, con la porta sguarnita del Maccan, tiro immediato e palla in rete per il definitivo 6-3. La CDM torna quindi da Prata con una vittoria che vale oro in chiave playoff, conquistando il terzo posto solitario ai danni proprio del Maccan.

Il tabellino :

CDM FUTSAL: Ortisi, Schettino, Avellano, Moragas, Boaventura, Da Silva, Pagliarulo, Bevegni, Zanello, Ricci, Foti, Politano. All. De Jesus.

MACCAN PRATA: Bernardi, Martinez, Botosso, Marcio, Chilelli, Del Piero, Girardi, Spatafora, Khalil, Zecchinello, Verdicchio, Ben Lamrabet. All. Sbisà.

ARBITRI: Terracciani di Napoli e Pulimeno di Roma 1 – CRONO: Gobbo di Mestre.

RETI: 0.25 Botosso, 5.40 Ortisi, 15.58 Moragas, 16.25 Marcio,18.24 Girardi, 23.49 Boaventura, 29.08 Ortisi, 30.57 Boaventura, 39.16 Foti.

NOTE. Ammoniti Ben Lamrabet al 17.10, Moragas al 17.40, Schettino al 24.01, 29.50 Khalil. Al 33.02 Verdicchio para un calcio di rigore a Foti.