Al Cargo Market l’ambulatorio mobile di Lilt e San Martino per visite al seno gratuite

Genova. Nuova iniziativa legata alla prevenzione della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Genova.

Sabato 12 e domenica 13 aprile medici e volontari della Lilt saranno alla manifestazione Cargo Market all’Albergo di Poveri, con un ambulatorio mobile cui si potrà accedere senza prenotazione per visite senologiche gratuite.

L’ambulatorio, messo a disposizione dalla Croce Bianca Genovese, ospiterà a bordo una equipe medica della clinica di chirurgia senologica del Policlinico San Martino che effettuerà una visita totalmente gratuita.

Per effettuare lo screening sarà sufficiente presentarsi ai volontari, dalle 11.00 alle 18.00, in corso Dogali angolo piazza Brignole, dove si troverà il mezzo predisposto, oppure nel presidio fisso all’interno della struttura dell’Albergo.

Negli stessi luoghi sarà possibile avere tutte le informazioni sia per quanto riguarda il volontariato alla Lilt sia per i servizi offerti con l’adesione. Durante la manifestazione saranno inoltre in vendita le uova di Pasqua Lilt, un modo per sostenere la nostra attività rispettando le tradizioni.