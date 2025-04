Vinitaly 2025, il premio “Viticoltore Etico” sbarca in Liguria: premiate le Cinque Terre

Genova. In occasione di Vinitaly 2025, il più importante evento internazionale dedicato al mondo del vino, è stato conferito alla Cantina Cinque Terre – Società Agricola Cooperativa di Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso il prestigioso Premio “Viticoltore Etico”.

A consegnare il riconoscimento è stato il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e alla Viticoltura, che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalla Cantina nella tutela e valorizzazione del territorio.

“Questo premio – ha dichiarato il vicepresidente – non è solo un riconoscimento all’eccellenza enologica, ma anche un tributo all’impegno per la salvaguardia di un paesaggio fragile e unico al mondo. La Cantina Cinque Terre ha saputo coniugare tradizione e innovazione, sostenendo i piccoli vignaioli e preservando un ecosistema che è il cuore pulsante della nostra viticoltura eroica. Fondata per proteggere e promuovere la viticoltura in un territorio di rara bellezza, la Cantina Cinque Terre ha svolto un ruolo fondamentale nel contrastare l’abbandono dei vigneti e nel mantenere viva una tradizione secolare. Il suo lavoro rappresenta un modello di sostenibilità e tutela del paesaggio, contribuendo a preservare l’identità enologica ligure e a garantire un futuro alle produzioni locali”.

Il Premio “Viticoltore Etico” viene assegnato ogni anno a chi si distingue per la cura del territorio e la ricerca della qualità, valori che la Cantina Cinque Terre ha saputo incarnare con straordinaria dedizione.

“L’assegnazione di questo riconoscimento – ha concluso il vicepresidente della Regione Liguria – rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la Regione Liguria, testimoniando come l’amore per la terra e il lavoro di squadra possano diventare strumenti fondamentali per la crescita del settore vitivinicolo”.