Via Terpi, la terra si muove ancora sul versante sopra piazzale Bligny: prosegue la messa in sicurezza

Genova. Con le piogge delle ultime settimane il terreno è rimasto instabile e la storica mancanza di regimentazione delle acque della zona può aver contribuito sensibilmente. Fatto sta che la terra del versante tra via Terpi piazzale Bligny si muove ancora e nei giorni scorsi si sono verificati nuovi crolli, con la caduta di un muro del piazzale privato già interdetto dopo i primi smottamenti.

Una situazione decisamente complessa, che rende evidenti tutte le criticità idrogeologiche di una collina la cui cementificazione selvaggia dei decenni scorsi oggi presenta il conto. Sul versante da tempo è stato studiato un progetto di messa in sicurezza idraulica, che prevede anche la creazione di un’area verde pubblica: il primo lotto di intervento sarebbe dovuto essere proprio quello più prossimo a piazzale Bligny, oggi interessato dalla frana, ma l’allarme per la stabilità del civico 2o del luglio 2023 ha costretto l’amministrazione pubblica a rivedere la programmazione.

“Il versante come è noto presenta profonde criticità – ha commentato il presidente di Municipio Maurizio Uremassi – acuite dalla praticamente inesistente regimentazione delle acque bianche. Dopo gli ultimi crollo siamo intervenuti per rimuovere la parti pericolanti e in queste ore si stanno valutando i prossimi interventi, che potrebbero essere messi a terra in somma urgenza. Tra le possibilità anche quella di intervenire con micropalificazioni pensate per fermare il terreno argilloso“.

Una situazione che preoccupa molto i residenti della zona, visto che a pochi metri dal versante si trovano diverse attività commerciali, oltre ai palazzi. “La situazione è sotto stretto monitoraggio – continua Uremassi – al momento non ci sono allarmi di sorta. L’intenzione è quella di procedere con la massima rapidità”.