Via Borzoli, droga in pizzeria: locale chiuso per un mese e titolare arrestato dai carabinieri

Genova. Un altro locale chiuso per droga a Genova. I carabinieri, durante i controlli sulle condizioni igienico-sanitarie di ristoranti e alimentari, hanno rinvenuto 150 grammi di cocaina e 500 grammi di hashish in una pizzeria di via Borzoli.

I militari del Nas e della compagnia di Genova Sampierdarena hanno quindi proceduto all’arresto del proprietario per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

I carabinieri hanno chiesto la chiusura del locale al questore di Genova che, ai sensi dell’articolo 100 del testo unico sulla sicurezza, ha disposto la sospensione per 30 giorni della licenza intestata al gestore della pizzeria.

Negli scorsi giorni a finire nei guai era stato il gestore di un bar in località Pedegoli, a Quezzi, dove un 27enne albanese usava il bagno per nascondere le dosi di cocaina destinate ai clienti. La licenza in questo caso è stata sospesa per una settimana.