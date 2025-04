Verso Juve Stabia-Sampdoria, Evani: “Il gruppo sta bene, Niang tornato disponibile”

Genova. Lunedì la Sampdoria giocherà a Castellammare di Stabia, una partita difficile, con la Juve Stabia lanciata verso i playoff.

Mister Evani fa il punto dopo una intera settimana di lavoro: “Ho confermato quelle che sono state prime impressioni, è un gruppo col quale si lavora bene, disponibile. Abbiamo avuto una settimana lunga per poter lavorare, per cercare di migliorare certi aspetti e devo dire che il gruppo ha risposto bene. Ora la verifica è lunedì, la vittoria aiuta anche un po’ ad alleggerire quello che era inevitabile, cioè una squadra abbastanza preoccupata, con la mente pesante.La strada è molto lunga ancora e lo sanno. Sono cinque partite che dovremo battagliare”.

Sull’avversario dice: “Conosco l’allenatore − Guido Pagliuca ndr − è di temperamento, molto preparato sotto l’aspetto tattico, ha allenato anche il Forte dei Marmi, paese dove io vivo e sono andato anche qualche volta a vederlo. La Juve Stabia è una squadra difficile da affrontare, ha vinto il campionato l’anno scorso, si sta ripetendo in questa stagione e sta dimostrando di essere una valida formazione. Ha delle caratteristiche che ti possono mettere in difficoltà. Noi cercheremo di limitare i loro punti di forza e sfruttare i nostri”.

Il campo di casa è in sintetico e il contorno è sempre molto caldo: “Lo sappiamo, sicuramente siamo meno abituati a giocare in quel tipo di campo e sarà un ambiente dove magari ti possono provocare, ti mettono pressione. Noi dovremmo pensare solo a concentrarci su quello che dobbiamo e sappiamo fare, poi non gioca il pubblico, giochiamo noi contro altri undici giocatori e quindi per poterla vincere dovremo essere superiori”.

Dietro la Salernitana ha vinto, la squadra tra l’altro sarà avversaria al Ferraris nell’ultima di campionato, in più la Sampdoria giocherà tre volte in trasferta su cinque: “Si prepara una partita alla volta, non pensiamo certo all’ultima. Pensiamo adesso a quella di lunedì che è fondamentale per poter ancora migliorare certi aspetti e soprattutto fare punti. Questo è quello che poi conta, purtroppo il tempo diventa corto perché giochiamo ogni 4-5 giorni e quindi questa settimana ci è un po’ servita da serbatoio perché non prepariamo solo questa, ma ci deve servire soprattutto a livello fisico per giocare anche quelle successive”.

La squadra risponde bene a livello fisico, dice il mister: “A parte qualcuno, qualche acciacco, qualche problema, però tutto il gruppo sta bene e mi permette anche di fare delle scelte. Se abbiamo risparmiato a qualcuno il lavoro è perché o era in eccesso di allenamento o perché aveva avuto qualche problema fisico”.

Confermato il 4-3-3, anche se gli interpreti verranno decisi tra domani e lunedì.

In gruppo continua ad allenarsi Borini, ma ancora non si è trovata una soluzione: “Borini da quando sono arrivato io si sta allenando con il gruppo. Lui è indietro un pochino di condizione, ma è inevitabile perché è tanto che non si allena con la squadra, però anche lui mi ha dato subito disponibilità. Lo conosco da molto tempo: quando allenavo i ragazzi del Milan lui giocava nei ragazzi del Bologna ed era già un talento e poi lo ha dimostrato nella sua carriera per cui vediamo. Intanto è in squadra”.

Tra i giocatori ritrovati c’è Vieira: “È un giocatore importante che ha qualità, esperienza, ha conoscenze tattiche, tecniche importanti per cui se la condizione lo sorreggerà è chiaro che diventerà un giocatore che ci può dare una grande mano da qui alla fine”.

Tra i lungodegenti Bellemo già oggi dovrebbe cominciare a fare qualcosa con noi, fino a ieri si è allenato a parte. Tutino è un un problema un po’ più grande perché continua ad avere problemi a questa caviglia. Sta provando a correre, comunque vedo che zoppica ancora un pochino.

Torna pienamente disponibile Niang: “L’altra settimana non si era praticamente mai allenato tranne il primo giorno con me, ha fatto 20 minuti e dopo ha accusato questo fastidio al polpaccio e tutta la settimana non si è allenato, però anche lui proprio perché ci tiene ha dato la disponibilità per la partita e quando è entrato ha dato il suo contributo. Questa settimana ha lavorato con più continuità e quindi è a disposizione”.

Coda sta rientrando nella condizione, “lui è uno che garantisce gol perché l’ha sempre fatto in carriera. Non era diciamo al massimo della sua condizione migliore, però questa settimana l’ho visto bene”.

Tra i giocatori positivi nella scorsa giornata c’è stato anche Benedetti: “È un altro ragazzo che ho visto da giovane, gli ho sempre riconosciuto delle qualità. Mi ricordo che quando giocava nei ragazzi dello Spezia lo vidi a uno stage delle nostre under e ho detto questo è un giocatore e mi ricordo di aver chiamato Vinazzani che era il responsabile dicendogli ‘tu hai un gran giocatore’, poi è chiaro che un conto è da giovani e un conto è da grandi, però è cresciuto e anche lui è un ragazzo che può fare ancora molto di più”.