Verso Genoa-Udinese, Vitinha e Messias pronti a giocare. Vieira: “Continuare a lavorare sui dettagli per vincere”

Genova. Vigilia di Genoa-Udinese, in programma domani sera al Ferraris alle 20.45. In classifica le due squadre sono distanziate 5 punti e il Genoa, in caso di vittoria, potrebbe aspirare a raggiungere quell’obiettivo del decimo posto che rappresenterebbe lo step successivo a quello minimo della salvezza. Patrick Vieira resta sempre coi piedi per terra e focalizzato sul trasmettere sempre il suo mantra ai giocatori nella conferenza stampa pre-gara: “Noi abbiamo sempre voglia di fare un passo in avanti sul nostro obiettivo e il nostro obiettivo è di rimanere in Serie A. È vero che la vittoria contro il Lecce ci ha fatto fare un passo in avanti, però non abbiamo fatto ancora niente, è importante per noi essere sempre concentrati, lavorare sui dettagli per poter vincere le partite e prendere punti. Non abbiamo perso il focus perché questa settimana abbiamo lavorato veramente bene, con concentrazione e saremo pronti domani a fare il massimo“.

Il mister ha fatto il punto sugli infortunati: “Miretti, che ha avuto la febbre, ha fatto l’allenamento con la squadra stamattina e farà parte del gruppo. Rientrano Messias, Vitinha, Otoa. È molto positivo per noi perché per le partite che rimangono è importante avere tutta la squadra a disposizione”.

Proprio Otoa finalmente sembra pronto per dare il suo apporto: “È un giocatore che è arrivato in un momento un po’ difficile e fisicamente non era pronto a giocare, però adesso sta lavorando veramente bene e da oggi alle ultime partite della stagione lo vedremo sul campo“.

Su Vitinha e Messias dice: “È importante avere questi due giocatori, hanno fatto le ultime due settimane di allenamento con la squadra e sono pronti a giocare, ad aiutare la squadra e sull’aspetto offensivo avere scelta è una cosa molto positiva. Anche Jeff Ekhator sta ritornando veramente bene e poi c’è Caleb Ekuban anche che sta facendo veramente bene”.

La squadra arriva da una settimana di lavoro con anche la giornata di allenamento a porte aperte il primo di aprile: “Volevamo farlo già prima. È importante avere questa relazione con i tifosi perché io ho sempre chiesto di essere presenti, di stare dietro alla squadra, abbiamo chiesto tantissimo a loro e credo era importante restituire loro qualcosa. Mi è piaciuto molto”.

L’Udinese all’andata fu la prima vittoria di Vieira. Una partita segnata dall’espulsione di Touré al quarto minuto, ma il Genoa l’aveva saputa gestire. Non ci sarà Thauvin, che tipo di avversario si attende il mister rossoblù? “Abbiamo vinto 2-0 a Udine, è vero che il cartellino rosso che hanno preso loro ha facilitato un po’ la partita. Loro sono molto fisici e con qualità individuale, hanno la velocità. Però noi in casa nelle ultime partite abbiamo giocato veramente bene. Proveremo ancora a fare il massimo, a fare una bella partita per provare a vincere. Non sarà facile perché non ci sono partite facili a questo livello. Noi dobbiamo essere molto concentrati, molto aggressivi e giocare con intensità”.

A Torino con la Juve Onana ha disputato una buona partita, questa settimana però ha avuto un problema: “È un giocatore aggressivo che vince duelli nel centrocampo. Ha avuto un piccolo problema all’adduttore e si è allenato da solo ieri. Oggi ha fatto l’allenamento con la squadra, vedremo domani mattina come si sente. Sta crescendo fisicamente e sono rimasto contento della sua partita a Torino”.

Sempre a centrocampo è ormai assodata la crescita di Masini che ormai è diventato una certezza: “Masini sta crescendo come giocatore, mi ricordo le sue prime partite dove era molto timido sul campo, adesso è diventato un giocatore importante per noi. È uno che gioca con più fiducia, è vero che ha portato più competizione a centrocampo e io sono contento perché con Badelj, con Onana, con Frendrup, con Kassa che può giocare anche questa posizione, ci sono opzioni e davvero è questo che io chiedo ai giocatori: di avere una scelta difficile e Masini sta facendo questo”.

Dei complimenti per la partita giocata contro la Juve Vieira non sa che farsene: “Nelle partite che abbiamo giocato contro le grandi squadre della Serie A credo che noi abbiamo sempre fatto il nostro compito molto bene, però alla fine abbiamo perso. Vuol dire che noi dobbiamo crescere, dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo credere alla forza della squadra, alla qualità della squadra e continuare a lavorare soprattutto sui dettagli, perché i dettagli alla fine ti fanno vincere o perdere la partita. È bello avere i complimenti per avere giocato bene con questa squadra, però alla fine non abbiamo preso punti e questo a me dà fastidio soprattutto quando la squadra merita di prendere un punto. Questo è il livello che noi dobbiamo alzare sulla concentrazione, sui dettagli, su come difendiamo dentro l’area. Dobbiamo essere un po’ più uniti sull’aspetto difensivo. Quel gol che abbiamo preso contro la Juve non mi ha fatto dormire la notte dopo la partita perché possiamo fare meglio sull’aspetto difensivo“.

Proprio i dettagli sono l’ultimo step del percorso che Vieira ha voluto imprimere al suo Genoa: “Quando sono arrivato era importante avere una stabilità e credo che l’abbiamo, il secondo step era di avere identità di gioco e credo l’abbiamo creato e adesso siamo sull’ultimo step di lavorare sui dettagli per essere ancora più competitivi, per essere ancora più forti come squadra, per potere vincere la partita e prendere punti e questo anche io dobbiamo trovare il modo di creare di più e può essere di mettere un attaccante in più o mettere diversi profili di giocatori, proviamo a farlo in allenamento”.

In settimana il mister ha anche assistito alla vittoria dei grifoncini alla Viareggio Cup: “Ho visto dei giovani che erano molto determinati a vincere, mi è piaciuto lo spirito di squadra, mi è piaciuta la determinazione della squadra e come loro sono andati a cercare questa vittoria. Credo che sull’aspetto della competitività hanno fatto vedere cose molto interessanti per il futuro”.