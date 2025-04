Verso Genoa-Lazio, Vieira ritrova Bani e Matturro: “Loro squadra da Champions, noi siamo pronti con l’atteggiamento giusto”

Genova. Antivigilia di Genoa-Lazio e Vieira ritrova solo Bani e Matturro dall’infermeria. Niente da fare per Malinovskyi, Cornet e Cuenca. Nel 2025 i rossoblù in casa hanno subito solo due reti, a testimonianza della solidità difensiva e l’arrivo di una delle big del campionato rende ancora più interessante la sfida e la volontà di mantenere questo equilibrio: “Sarà una fine di campionato eccitante, iniziamo con la Lazio in casa, squadra fortissima, organizzata bene, con qualità, per me una squadra da Champions League per me. Noi siamo pronti perché credo che loro inizieranno la partita con intensità, vista la sconfitta in Europa League saranno orgogliosi e credo che arriveranno qui con rabbia e voglia di vincere questa partita”.

Torna Frendrup dopo la squalifica, la sua mancanza si è sentita a Verona: “Lui porta energia, entusiasmo su campo, aiuta e lavora tantissimo per la squadra. Da quando sono arrivato l’ho usato più di tutti, è molto importante per il centrocampo”.

Sull’ipotesi di cambi tattici Vieira non si sbilancia: “Loro vengono qui per vincere, per noi è importante avere equilibrio, Pinamonti, Vitinha e Messias possono giocare davanti, ma è importante trovare equilibrio anche senza possesso. Lo abbiamo trovato settimane fa, per me è fondamentale.

Ma come stanno Vitinha e Messias? A Verona non hanno brillato.“Vitinha ha giocato un’ora, Messias sta facendo una settimana importante di lavoro, stanno crescendo, erano indietro fisicamente, ma mancano sei partite importanti per noi e loro devono lavorare per aiutare la squadra”. Sul ruolo di Vitinha Vieira non ha dubbi: “Con gli infortuni che abbiamo avuto lo abbiamo usato a destra o sinistra, io lo conosco bene, l’ho seguito in Portogallo, per me lui è un numero 9. Le partite più belle che ha fatte in quel ruolo”.

Il fatto che manchi la vittoria contro una grande squadra è un’ulteriore motivazione: “Dobbiamo vedere come siamo cresciuti come squadra, ora siamo meglio, ma non dimentichiamo dove eravamo, è importante avere sempre i piedi a terra, analizzare la situazione e continuare a lavorare, possiamo vincere o perdere, ma sotto l’aspetto dell’atteggiamento il gruppo è fantastico”.

Tra le possibilità che Viera ritiene percorribili, non è detto in questa partita, c’è Ekuban accanto a Pinamonti: “Si completano bene, possono giocare insieme, ma dobbiamo recuperare Caleb sotto l’aspetto fisico”.

Ahanor, dopo la prestazione con la Primavera, torna a disposizione della prima squadra e sarà convocato.

Al momento per Vieira non bisogna parlare del suo futuro: “Fa piacere ricevere i complimenti da Blazquez, però credo che la cosa importante sia di non perdere focus sul nostro obiettivo, la società ha fatto un investimento importante, i tifosi sono sempre dietro alla squadra e c’è un gruppo di giocatori che sta lavorando con la voglia di rimanere in serie A e poi c’è sempre tempo per parlare di questo”.

Il colpo d’occhio al Ferraris sarà notevole con il settore ospiti aperto per famiglie e giovani: “Questo è il calcio – dice Vieira – da quando sono arrivato lo stadio è bellissimo, l’atmosfera è fantastica per i giocatori, credo che abbiamo fatto bene a casa anche per il supporto che abbiamo avuto”.