Poche emozioni al Bentegodi, tra Verona e Genoa finisce 0 a 0

Un pomeriggio nuvoloso al Bentegodi e di certo la partita non ha illuminato l’ambiente. Ritmi blandi sin dal primo minuto e una gara che non si è mai realmente accesa. Insomma, c’è anche la sensazione che lo 0-0 non faccia male a nessuna delle due squadre. Il Verona infatti va momentaneamente a +8 sulla zona retrocessione e il Genoa si avvicina ulteriormente alla quota 40, distante solo un punto. Tuttavia, prosegue la striscia negativa in trasferta nel 2025: lontano dal Ferraris il Genoa non ha ancora vinto.

Come detto, una partita dalle poche occasioni. Nel primo tempo il Genoa prova a colpire con un timido tentativo di Vitinha da fuori area, ma bloccato agevolmente da Montipò. Più pericoloso invece il Verona con un lancio in profondità per Mosquera che controlla e calcia ma trova l’opposizione di Leali che, con i piedi, protegge lo 0-0. Una dinamica sulla quale il Genoa però ha sofferto anche nella ripresa con De Winter e Vasquez che sono riusciti a rimediare sulle indecisioni difensive di un Genoa impreparato nel coprire la profondità. Verona poi ancora pericoloso, intorno all’ora di gioco, con un cross della sinistra colpito involontariamente da Martin. Lo spagnolo rischia l’autorete, ma Leali para. La squadra di Zanetti colpisce anche un legno (per essere precisi, autopalo di Masini), ma non riesce a capitalizzare una prestazione nel complesso migliore rispetto a quella di un Genoa opaco.

In particolare, prestazione deludente di Miretti e Pinamonti, mai coinvolti nella manovra. Più positivo invece Vitinha, rientrato dall’infortunio dopo due mesi di recupero. Un’ora di gioco in cui il portoghese si è distinto per pericolosità rispetto ai suoi compagni. Genoa che dunque, come anticipato, sale a quota 39 punti in classifica. Prossimo appuntamento per la formazione di Vieira nel lunedì di Pasquetta contro la Lazio, alle 18:00.

VERONA 0 vs GENOA 0

90+5′ Finisce qui, parità a reti bianche tra Verona e Genoa.

90+1′ Traversone di Serdar che attraversa l’area di rigore, tenta la girata Kastanos: palla alta.

88′ Discesa sul lato corto dell’area di Livramento, cross a mezza altezza che viene intercettato da Leali.

82′ Frese e Serdar in campo, escono Bradaric e Mosquera.

81′ Rischia il Genoa: cross basso di Kastanos, deviazione di Masini che fa sbattere il pallone sul palo esterno.

80′ Fuori Miretti, mai realmente in partita e dentro Thorsby. Si gioca coì il quarto cambio Vieira.

78′ Cross dalla destra, colpisce di testa Mosquera ma senza inquadrare lo specchio della porta.

73′ Rimane a terra Livramento dopo un contrasto con un avversario. L’arbitro ha lasciato giocare, ma l’intervento di Onana sembrava nettamente in ritardo.

72′ Estrae un cartellino rosso Marchetti, all’indirizzo di un componente della panchina gialloblù.

68′ Altra opportunità per i gialloblù, altro pallone in profondità letto male dal Genoa. Lancio lungo verso Livramento, non esce Leali, ma interviene Vasquez salvando il risultato.

64′ Seconda sostituzione per Zanetti: in campo Kastanos, esce Bernede. Intanto l’arbitro Marchetti deve sostituire l’auricolare.

61′ Triplo cambio per Vieira: escono Vitinha, Zanoli e Badelj, dentro Onana, Messias ed Ekuban.

59′ Occasione Verona! Cross dalla sinistra, non impatta Mosquera ma il pallone arriva addosso a Martin che costringe Leali a distendersi per evitare l’autorete. Il portiere rossoblù subisce anche un colpo da Mosquera, ma dovrebbe poter continuare.

58′ Cerca spazio in area di rigore Bradaric. Il croato va alla conclusione, respinge De Winter.

55′ Prova a farsi vedere in avanti il Genoa, ma il cross di Vitinha per Pinamonti è fuori misura, raccoglie tranquillamente Montipò.

53′ Intervento a gamba alta di Bernede, è il quarto ammonito della partita.

51′ Destro ad effetto di Mosquera che conclude dal limite dell’area: palla fuori.

50′ Rischia ancora il Genoa su una palla in profondità, poi gestisce bene la situazione De Winter evitando pericoli. Tuttavia, il lancio lungo sembra mettere in difficoltà la retroguardia rossoblù.

48′ Contrasto tra Bernede e De Winter, il belga rimane dolorante ma riesce a proseguire.

Squadre di nuovo in campo, una modifica per Zanetti: fuori Sarr, dentro Livramento. Si riparte!

Secondo Tempo

45+1′ Finisce un primo tempo poco spettacolare, solo una grande opportunità in questi 45 minuti, sventata da un super Leali.

41′ Terzo cartellino giallo della partita: intervento in ritardo di Mosquera su Vasquez, ammonito. Sanzionato per proteste anche Zanetti.

36′ Paratona di Leali! Impreparato il Genoa su un pallone in profondità per Mosquera, l’attaccante gialloblù controlla e calcia: risponde con il piede il portiere rossoblù.

35′ Dialogo tra Vitinha e Masini, il portoghese conclude dal limite: deviazione che agevola la presa di Montipò.

33′ Punizione gialloblù dalla distanza: calcia da Duda, mura la barriera del Genoa.

30′ Ammonito anche Masini, punito il suo intervento su Bernede.

29′ Azione manovrata del Genoa che però non trova spazi per verticalizzare. Partita opaca fino a questo momento di Pinamonti, coinvolto raramente nello sviluppo offensivo rossoblù.

23′ Ghilardi, tra le altre cose ex Sampdoria, ferma la progressione di Vitinha: ammonito.

21′ Dribbling e tiro dai venticinque metri di Vitinha, blocca senza particolari difficoltà Montipò.

18′ Altro pericolo dalla distanza: prova a colpire Tchatchoua, palla fuori.

15′ Destro di Duda da fuori area: conclusione deviata da un suo compagno di squadra, gioco che riparte da Leali.

13′ Chance da calcio piazzato anche per il Genoa, salgono le torri. Pallone verso Vitinha, girata del portoghese che termina abbondantemente in out.

10′ Si fa vedere anche il Verona con uno schema su punizione, ma il cross di Sarr è impreciso e si spegne sul fondo.

5′ Ci smentisce subito il Genoa che produce la prima occasione della partita: palla in profondità per Vitinha, servizio basso e arretrato nella zona di Martin che va al tiro, conclusione respinta dalla difesa.

4′ Ritmi blandi in questo avvio di gara, fase di studio tra le due formazioni.

Il Genoa dà il primo calcio al pallone, si parte!

Primo Tempo

Indisponibili Frendrup e Malinovskyi, rientrano Miretti e Vitinha. Il portoghese non vedeva il campo dal 17 febbraio, poi due mesi fermo per infortunio. Dal primo minuto anche Badelj, panchina invece per Thorsby. Confermati i restanti otto undicesimi visti contro l’Udinese.

Le formazioni ufficiali:

Verona (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bradaric; Bernede; Sarr, Mosquera. A disposizione di mister Paolo Zanetti: Berardi, Perilli, Oyegoke, Frese, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Livramento, Slotsager, Kastanos, Serdar, Patrick, Ajayi, Cisse.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Badelj, Masini; Zanoli, Miretti, Vitinha; Pinamonti. A disposizione di mister Patrick Vieira: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Onana, Messias, Norton-Cuffy, Ekuban, Ekhator, Otoa, Kassa, Venturino.

Dirige l’incontro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, assistito da Di Iorio e Yoshikawa. Completa la quaterna arbitrale Perri. In sala VAR, invece, Gariglio e Mazzoleni.

Verona. 38 punti e pratica salvezza quasi archiviata, ma la marcia del Genoa non può fermarsi qua. A Verona, per la 32esima giornata del campionato, i rossoblù cercano il primo successo in trasferta del 2025, nel tentativo di scavallare la simbolica asticella dei 40 punti. L’anno scorso i rossoblù conclusero la stagione a quota 49, raggiungere dunque quel risultato potrebbe essere un obiettivo da considerare. Per farlo, serve anche il ritorno al gol di Andrea Pinamonti, alla ricerca della doppia cifra, distante solo due reti: l’attaccante è a secco da quasi due mesi.

Insomma, ambizioni di squadra e personali che possono garantire stimoli significativi per questo ultimo scorcio di campionato. Ovviamente, però, è ben più importante l’obiettivo del Verona di Paolo Zanetti. I gialloblù cercano punti per la salvezza: i 7 di vantaggio attuali non garantiscono una totale sicurezza.