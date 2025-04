Vela, Waterfront Sailing Club Genova sul podio ad Imperia e Grosseto

Genova. Momento di piena attività per il Waterfront Sailing Club Genova. Regata di “riscaldamento” lo scorso week end con una trentina di partecipanti, organizzata da Drylaps, in previsione del grande evento EuroCup WASZP Regatta, in programma a Imperia da ieri a domenica. Drylaps è il team di allenatori WASZP di maggior successo al mondo per risultati e utilizza Imperia come base di allenamento. Un’ottima opportunità per prepararsi alla stagione di regate WASZP insieme agli esperti.

Anche in questo appuntamento gli atleti di punta del WSCG non si sono risparmiati e hanno portato a casa ben tre podi: Federico Bergamasco, primo classificato overall e Under 21, e Jacopo Andrian, primo classificato classe 6.9.

Waterfront Sailing Club Genova in azione anche a Marina di Grosseto in occasione della prima regata Seconda Zona O’pen Skiff del 2025. In gara gli Under 13 Matteo Donati e Martina Porcile e gli Under 17 Simone Ugolini e Giovanni Vinciguerra, alla loro prima regata.

Sabato mattina i velisti WSCG sono partiti da Genova alla volta di Marina di Grosseto; dopo un pranzo al sacco, gli atleti genovesi si sono preparati per un allenamento insieme, concentrandosi sulle partenze e su alcune prove di regata, con vento stabile sugli 8 nodi.

Tre le prove disputate la domenica, la prima con vento decisamente leggero, ma le successive con vento fino a 18 nodi, con Matteo Donati bronzo Under 13. Prossima tappa il 20 aprile a Talamone.

Intanto prosegue la collaborazione di Waterfront Sailing Club Genova con Yacht Club Chiavari con l’organizzazione di un corso di vela d’altura finalizzato al conseguimento della patente nautica: alle lezioni ufficiali realizzate da YCC si affiancano sei uscite in mare organizzate e gestite da WSCG per consentire ai partecipanti di maturare un’esperienza velica e marinara superiore. Proseguono senza sosta i corsi Deriva Tradizionale, Deriva Skiff, Deriva Foil, Altura, Mini-altura e foil dedicati a tutti, principianti ed esperti, ragazzi e adulti: un piano di uscite altamente personalizzabili secondo le proprie esigenze ed impegni ma sempre seguiti da istruttori altamente qualificati.